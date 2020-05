Tình hình đại dịch COVID-19 tính đến sáng 9-5

Tính đến 6 giờ 30 ngày 9-5 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận toàn thế giới đã có 275.914 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), trong tổng số 4.009.472 ca nhiễm.

Như vậy, so với tối 7-5, số ca tử vong tăng 4.499 người, số ca nhiễm tăng 69.824 người.

Ngoài ra, có 1.377.704 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi.

New York: Bé trai 5 tuổi tử vong vì bệnh hiếm gặp liên quan COVID-19

Thống đốc bang New York của Mỹ, ông Andrew Cuomo hôm 8-5 cho biết một cậu bé 5 tuổi đã tử vong ở New York do một hội chứng viêm hiếm gặp được cho là có liên quan đến virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19.

Theo đài Channel News Asia, phát biểu tại một cuộc họp báo hàng ngày, ông Cuomo nói với rằng cậu bé đã qua đời ở TP New York hôm 7-5 và giới chức y tế đang xem xét các trường hợp trẻ em tử vong khác trong hoàn cảnh tương tự để xem liệu có liên quan gì đến COVID-19 hay không.



Một bệnh viện nhi ở Mỹ. Ảnh: NBC



Các trường hợp mắc bệnh viêm hiếm gặp, đe dọa đến tính mạng ở trẻ em có liên quan đến việcphơi nhiễm COVID-19 trước đó đã được thông báo ở Anh, Ý và Tây Ban Nha, nhưng các bác sĩ ở Mỹ đang bắt đầu ghi nhận các nhóm trẻ bị tình trạng này, vốn có thể tấn công nhiều cơ quan, làm suy giảm chức năng tim và tác động đến các động mạch tim.

Bác sĩ Sean O'Leary, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nhi khoa tại Bệnh viện Nhi đồng Colorado phục vụ trong Ủy ban Nhi khoa Mỹ về bệnh truyền nhiễm, cho biết ông tin rằng cậu bé ở New York là trường hợp tử vong đầu tiên do hội chứng này ở Mỹ.

Hội chứng chia sẻ các triệu chứng với sốc độc và bệnh Kawasaki, vốn có liên quan đến sốt, nổi mẩn da, sưng các tuyến và trong trường hợp nghiêm trọng, viêm động mạch tim. Các nhà khoa học vẫn đang cố gắng xác định liệu hội chứng này có liên quan đến SARS-CoV-2 hay không bởi vì không phải tất cả trẻ em mắc bệnh này đều có kết quả xét nghiệm dương tính với virus gây bệnh COVID-19.

Nhật Bản phát tiền mặt hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ

Theo hãng thông tấn Kyodo News, chính phủ Nhật Bản hôm 8-5 đã bắt đầu cấp phát tới 2 triệu yen (19.000 USD) tiền trợ cấp cho các công ty vừa và nhỏ có thu nhập bị giảm ít nhất phân nửa do sự bùng phát của dịch COVID-19.

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật nói rằng các doanh nghiệp nhỏ đang gặp khó khăn sẽ nhận được hỗ trợ của chính phủ trong tương lai gần, vì vậy họ sẽ không bị buộc phải ngừng hoạt động.

Cơ quan này cho biết tính đến ngày 7-5, họ đã nhận được khoảng 500.000 đơn xin trợ cấp kể từ khi việc đăng ký bắt đầu vào ngày 1-5.

Bộ trưởng Hiroshi Kajiyama cho biết dự kiến gần 28 tỉ yen sẽ được phân phát cho khoảng 23.000 đơn xin trợ cấp.

Trước đó, chính phủ Nhật đã cấp cho người dân một khoản tiền hỗ trợ đối phó dịch COVID-19.





Khẩu trang N95. Ảnh: BNN



66 công ty Trung Quốc bị cấm bán khẩu trang y tế cho Mỹ

Trang Big News Network ngày 8-5 đưa tin chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cấm 66 công ty Trung Quốc bán khẩu trang y tế sang Mỹ do chất lượng quá thấp.

Khẩu trang N95 rất được các bác sĩ, y tá và bệnh viện ưa chuộng vì chúng hiệu quả hơn nhiều so với khẩu trang y tế thông thường hoặc vải. Chúng có thể ngăn chặn 95% hạt bụi và vi khuẩn, bao gồm cả SARS-CoV-2, theo các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) hôm 7-5 cho biết rằng khẩu trang loại N95 do Trung Quốc sản xuất (có tên KN95) chỉ chưa đầy 24% hạt bụi, cá biệt có một lô khẩu trang chỉ chặn được 1%.

FDA cho biết lệnh cấm cắt giảm số lượng các công ty Trung Quốc được ủy quyền cung cấp khẩu trang cho nhân viên y tế Mỹ từ 80 xuống còn 14 đơn vị.

Các nhà quản lý Mỹ đã bắt đầu mua khẩu trang N95 từ Trung Quốc vào tháng trước do tình trạng thiếu hụt ở Mỹ trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến căng thẳng.