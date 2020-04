Tính đến 19 giờ 30 tối 1-4, trang thống kê Wordometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận toàn thế giới có 43.522 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), 876.348 ca nhiễm.



Như vậy, so với trưa cùng ngày, số ca tử vong tăng 1.178 người, số ca nhiễm tăng 16.435 người. Hiện đại dịch đã lan ra 203 quốc gia và vùng lãnh thổ.



Ngoài ra, thế giới cũng có 184.965 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính, tăng 6.609 người so với trưa cùng ngày.



Nhân viên y tế xét nghiệm một người nghi nhiễm COVID-19 ở TP Munich, Đức ngày 29-3. Ảnh: AFP

Ông Trump kêu gọi thông qua thêm gói ngân sách 2.000 tỉ USD

Ngày 1-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Quốc hội sớm thông qua thêm gói ngân sách cho phát triển cơ sở hạ tầng trị giá 2.000 tỉ USD, theo đài CNBC.

Ông cho rằng lãi suất 0% tại Mỹ hiện tại là cơ hội tốt để thúc đẩy sáng kiến này, đặc biệt khi nền kinh tế đang chịu tác động mạnh của đại dịch COVID-19. Ông khẳng định gói ngân sách 2.000 tỉ USD sẽ được sử dụng chủ yếu để tạo thêm việc làm và tái thiết, tu bổ cơ sở hạ tầng công cộng.

Ông Trump đã nhiều lần kêu gọi Quốc hội quan tâm hơn tới thực trạng xuống cấp của cơ sở hạ tầng nước này và yêu cầu các khoản chi mạnh tay để giải quyết vấn đề.

Các nghị sĩ Cộng hòa luôn hoài nghi một dự luật đầu tư lớn cho cơ sở hạ tầng, trong khi đó phe Dân chủ lại ủng hộ mạnh mẽ ý tưởng này. Vấn đề này càng thu hút dư luận khi dịch bệnh COVID-19 khiến tình trạng thất nghiệp gia tăng.

Đề xuất trên được đưa ra chỉ một tuần sau khi ông Trump ký ban hành gói cứu trợ kinh tế trị giá 2.000 tỉ USD để hỗ trợ người lao động và các doanh nghiệp lớn nhỏ duy trì hoạt động, nhằm giảm ảnh hưởng của các biện pháp giãn cách xã hội và hạn chế giao thông.

Đến tối cùng ngày, Mỹ ghi nhận 188.647 ca nhiễm COVID-19 với 4.059 ca tử vong, tiếp tục là nước có số ca nhiễm cao nhất thế giới.

Nhật sẽ mở rộng lệnh cấm nhập cảnh đến 73 quốc gia, vùng lãnh thổ

Phát biểu ngày 1-4, Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố sẽ mở rộng lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân nước ngoài tới 73 quốc gia và vùng lãnh thổ nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19, theo hãng tin Kyodo News.

Ông Abe cho biết lệnh cấm mới sẽ được áp dụng từ ngày 3-4 tới và có hiệu lực cho đến tháng này.

Úc, Anh, Brazil, Canada, New Zealand, Đài Loan, Maroc và Mỹ là những cái tên nổi bật trong số 49 quốc gia và vùng lãnh thổ mới được bổ sung vào danh sách. Nhật cũng sẽ mở rộng lệnh cấm sang toàn bộ Trung Quốc và Hàn Quốc, thay vì chỉ một số khu vực của hai nước này như thời gian vừa rồi.

Về phía công dân Nhật, nếu trở về từ những quốc gia và vùng lãnh thổ trong danh sách trên sẽ phải xét nghiệm COVID-19.

Bộ Ngoại giao Nhật cũng nâng cảnh báo đi lại lên cấp 3 đối với 49 quốc gia và vùng lãnh thổ vừa được bổ sung vào danh sách, khuyến nghị người dân Nhật nên hạn chế mọi chuyến đi tới những địa điểm này.

Đến tối 1-4, Nhật ghi nhận 2.178 ca nhiễm COVID-19 với 57 trường hợp tử vong.

Đức cân nhắc bắt buộc đeo khẩu trang

Tờ The Guardian đưa tin Thủ tướng Đức Angela Merkel với thủ hiến các bang tại Đức sẽ họp trong ngày 1-4 (giờ địa phương) bàn về việc siết chặt hay nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại và giãn cách xã hội mà nước Đức đang tiến hành từ gần hai tuần qua.

Chủ đề về việc có bắt buộc dân chúng Đức đeo khẩu trang hay không sẽ là một trong các trọng tâm thảo luận.

Trước đó, trong ngày 31-3, thị trấn Jena ở Đông Đức đã trở thành địa phương đầu tiên ra lệnh bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang nơi công cộng. Nước láng giềng của Đức là Áo cũng ra quy định buộc những người đi siêu thị phải đeo khẩu trang.



Nhiều bang tại Đức cũng đã lên tiếng ủng hộ biện pháp này. Thủ hiến bang Baden-Wurttemberg (một trong các bang chịu ảnh hưởng nặng nhất của dịch) - ông Winfried Kretschmann tuyên bố sẽ đề cập vấn đề này với Thủ tướng Merkel.



Tại Đức cũng như nhiều nước châu Âu khác, giới chức y tế vẫn khuyến cáo rằng khẩu trang nên ưu tiên dành cho các nhân viên y tế và những người bị bệnh.

Tuy nhiên, các phân tích khoa học chỉ ra rằng có một số lượng lớn người nhiễm COVID-19 không có triệu chứng, hoặc triệu chứng rất nhẹ và những người này vẫn có thể truyền bệnh cho người khác nếu không đeo khẩu trang.

Đến tối 1-4 (giờ Việt Nam), Đức ghi nhận 72.914 ca nhiễm COVID-19, 793 người tử vong.