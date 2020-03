Tính đến 19 giờ 30 tối 16-3, tờ South China Morning Post dẫn nguồn Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ghi nhận toàn thế giới có 6.644 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), 169.913 ca nhiễm. Như vậy, so với trưa cùng ngày, số ca tử vong tăng 141 người, số ca nhiễm tăng 2.521 người. Hiện đại dịch đã lan ra 158 quốc gia và vùng lãnh thổ.



Các cơ quan y tế Trung Quốc cũng cho biết có 76.831 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính, tăng 379 người so với trưa cùng ngày.



Một quân y Mỹ phát thực phẩm và trang thiết bị y tế cứu trợ cho người vô gia cư ở bang California ngày 14-3. Ảnh: AFP

Kiến trúc sư Ý nổi tiếng qua đời vì COVID-19

Hãng tin Reuters ngày 16-3 dẫn nguồn truyền thông Ý đưa tin kiến trúc sư Gregotti vừa qua đời tại một bệnh viện ở TP Milan sau thời gian nhập viện điều trị COVID-19.

Được biết ông là người thiết kế sân vận động Merassi ở TP Genoa cho World Cup 1990 diễn ra tại Ý. Vittorio Gregotti cũng là người thiết kế Nhà hát opera Arcimboldi tại Milan, thay thế cho nhà hát opera đầu tiên của châu Âu La Scala khi nhà hát này trùng tu trong giai đoạn 2002-2004.



Những điểm nhấn khác trong sự nghiệp của Gregotti bao gồm một khu nhà ở Thượng Hải, Trung tâm văn hóa Belem ở TP Lisbon, Bồ Đào Nha và Nhà hát lớn Provence ở Pháp.



Bày tỏ sự tiếc thương, người bạn và cũng là đồng nghiệp - kiến trúc sư Stefano Boeri cho rằng sự ra đi của kiến trúc sư Vittorio Gregotti là "một sự mất mát lớn", đồng thời ca ngợi ông là "bậc thầy của các công trình kiến trúc quốc tế".

Tính đến tối 16-3, Ý ghi nhận 24.747 ca nhiễm COVID-19 với 1.809 trường hợp tử vong.

WHO: Không có bằng chứng Mỹ đem COVID-19 sang Trung Quốc

Tờ The Washington Times ngày 16-3 dẫn lời phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Christian Lindmeier khẳng định giới chuyên gia chưa bao giờ thấy cáo buộc cũng như bất kỳ bằng chứng nào cho giả thuyết Mỹ mang SARS-CoV-2 vào Trung Quốc.

Ông Lindmeier nhắc lại WHO cũng đã điều nhóm chuyên gia đến Trung Quốc để tìm hiểu cơ chế lây lan của COVID-19 nhưng chưa rõ virus này xuất phát từ đâu. Đại diện WHO đồng thời cũng tuyên bố vẫn chưa thể chứng minh việc virus gây dịch COVID-19 lây từ con vật sang người ở chợ hải sản Hoa Nam trước khi lan rộng ra toàn cầu.

Tuy nhiên, Giám đốc Viện nghiên cứu dị ứng và bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ vẫn khẳng định SARS-CoV-2 chắc chắn có nguồn gốc từ TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên viết trên trang Twitter riêng rằng: “Biết đâu chính quân đội Mỹ đã mang virus đến Vũ Hán” nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Một ngày sau đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải để làm rõ về việc ông Triệu tung ra giả thuyết là SARS-CoV-2 bắt nguồn từ Mỹ.



Hạ dự báo mức tăng trưởng Mỹ do dịch COVID-19



Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs Group Inc (Mỹ) ngày 16-3 đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Mỹ trong sáu tháng đầu năm 2020 sau những ảnh hưởng kinh tế của dịch COVID-19, theo hãng tin Bloomberg.



Cụ thể, Goldman Sachs cho biết dự đoán tăng trưởng GDP của Mỹ ở mức 0% trong quý I-2020, so với mức dự đoán ban đầu là tăng 0,7%. Còn trong quý II-2020, Goldman Sachs ước tính GDP của Mỹ sẽ giảm 5%, so với mức dự báo ban đầu là tăng 0%.

Ngoài ra, ngân hàng này cũng cảnh báo hoạt động kinh tế Mỹ sẽ giảm mạnh trong phần còn lại của tháng 3-2020 và cả tháng 4-2020 do quan ngại về dịch COVID-19 khiến người tiêu dùng và doanh nghiệp tiếp tục cắt giảm các chi tiêu cho du lịch, giải trí và ăn uống.



Dù vậy, Goldman Sachs vẫn lạc quan kinh tế Mỹ sẽ quay lại đà tăng trưởng lên mức 4% trong quý IV-2020, so với mức ước tính tăng 2,25% đưa ra ban đầu. Xu hướng này nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn vào đầu năm 2021.