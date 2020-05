Tính đến 19 giờ 45 tối 24-5 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận toàn thế giới đã có 344.420 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), trong tổng số 5.428.056 ca nhiễm.



Như vậy, so với sáng nay, số ca tử vong tăng 929, số ca nhiễm tăng 36.985. Hiện dịch bệnh đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngoài ra, thế giới cũng có 2.259.731 bệnh nhân đã hồi phục.

Trung Quốc chỉ có ba ca nhiễm mới trong một ngày

Trung Quốc đã báo cáo ba trường hợp nhiễm COVID-19 mới trong ngày 24-5 và không có thêm ca tử vong nào, theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc.



Một nhân viên y tế ở TP Bắc Kinh, Trung Quốc đang kiểm tra mẫu xét nghiệm. Ảnh: AFP

Hai trong số ba trường hợp nhiễm mới là ca nhiễm nhập cảnh tại TP Thượng Hải và tỉnh Quảng Đông. Trường hợp còn lại là lây nhiễm trong địa phương ở khu vực tỉnh Cát Lâm.

Từ đầu dịch đến nay, Trung Quốc ghi nhận 82.974 ca nhiễm, trong đó có 4.634 ca tử vong. Quốc gia này đã điều trị thành công cho 78.261 người bệnh. Vậy nên nước này chỉ còn 79 ca đang phải điều trị.

Mỹ phát hiện một cụm dịch sau khi tham gia tiệc hồ bơi

Một nhóm người tham dự buổi tiệc hồ bơi ở bang Arkansas (Mỹ) đã bị lây nhiễm COVID-19, Thống đốc bang Asa Hutchinson cho biết ngày 23-5.



"Một bữa tiệc hồ bơi đôi khi tưởng chừng vô hại. Họ là những người trẻ, họ bơi, họ chỉ đơn giản là vận động thể thao nhưng rồi họ đã bị lây nhiễm COVID-19” - ông Hutchinson nói tại buổi họp báo thông tin tình hình dịch COVID-19 của bang.



Ông Asa Hutchinson, Thống đốc bang Arkansas, phát biểu tại buổi họp báo thông tin tình hình dịch COVID-19 của bang. Ảnh: VĂN PHÒNG THỐNG ĐỐC BANG

Thống đốc từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về buổi tiệc. Tuy nhiên, ông Hutchinson lưu ý vụ việc là một ví dụ điển hình để mọi người tự ý thức kỷ luật trong các hoạt động thường ngày, để tránh lây nhiễm dịch bệnh.

"Trong lễ tưởng niệm diễn ra vào cuối tuần này, chúng ta ra ngoài và tận hưởng ngày nghỉ, tưởng nhớ về những người đã phục vụ đất nước. Tuy nhiên, hãy nhớ giữ an toàn và tuân thủ giãn cách xã hội” - ông Hutchinson nhắc nhở mọi người.

Vụ việc một lần nữa nhấn mạnh nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên khắp nước Mỹ khi các thành phố và tiểu bang bắt đầu nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội và cho phép các doanh nghiệp mở cửa trở lại.

Tính đến tối 24-5 (giờ Việt Nam), Mỹ đã có 1.666.829 ca nhiễm và 98.683 ca tử vong vì dịch COVID-19.

Brazil đang chật vật vì COVID-19

Người dân bản địa Brazil thường sống xa bệnh viện và thiếu thốn cơ sở vật chất cơ bản, vậy nên khi dịch bệnh xảy ra, những đối tượng này thường không được chăm sóc y tế đầy đủ và dễ dàng tử vong nhanh chóng, theo đài CNN.



Hai người đàn ông Satere-mawe, thuộc nhóm người bản địa Brazil đang chèo thuyền trên sông Ariau, thuộc bang Amazonas (Brazil). Ảnh: AFP

Theo nhóm vận động Articulation of Indigenous Peoples of Brazil (APIB), tỉ lệ tử vong của những người bản địa cao gấp đôi so với phần còn lại của dân số Brazil. Nhóm APIB hiện đang theo dõi số ca nhiễm và tử vong vì dịch COVID-19 của 900.000 người bản địa của Brazil.

Tính đến nay, nhóm APIB đã ghi nhận 980 trường hợp là người bản địa Brazil nhiễm COVID-19, trong đó có 125 trường hợp tử vong. Như vậy, tỉ lệ tử vong ở người bản địa Brazil là 12,6%, trong khi tỉ lệ này tính trên toàn lãnh thổ Brazil là 6,4%.

Vào ngày 23-5, số ca nhiễm COVID-19 của Brazil đã cao hơn Nga, biến quốc gia này thành ổ dịch lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ. Hiện Brazil đã có 349.113 ca nhiễm COVID-19 với 22.165 ca tử vong.