Tính đến 19 giờ 30 tối 25-3, tờ South China Morning Post dẫn nguồn Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ghi nhận toàn thế giới có 19.245 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), 424.338 ca nhiễm.



Như vậy, so với trưa cùng ngày, số ca tử vong tăng 931 người, số ca nhiễm tăng 15.820 người. Hiện đại dịch đã lan ra 196 quốc gia và vùng lãnh thổ.



Các cơ quan y tế Trung Quốc cũng cho biết có 101.090 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính, tăng 59 người so với trưa cùng ngày.



Tình nguyện viên sắp xếp thực phẩm cứu trợ cho người thu nhập thấp ở quận Enfield, Anh ngày 25-3. Ảnh: REUTERS

Thái tử Anh Charles tự cách ly sau khi dương tính với COVID-19

Ngày 25-3, phát ngôn viên Điện Clarence thông báo thái tử Anh Charles đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, theo đài BBC.

Dù vậy, người này cũng cho biết thái tử chỉ biểu hiện triệu chứng nhẹ, còn lại tình trạng sức khỏe vẫn tốt và ổn định.

Phu nhân của thái tử Charles - công tước xứ Cornwall Camilla cũng đã được xét nghiệm nhưng không phát hiện nhiễm virus.

Điện Clarence cho biết thái tử Charles và bà Camilla hiện đang tự cách ly tại dinh thự riêng ở lâu đài Balmoral (Scotland), nơi thái tử Anh vẫn làm việc tại nhà trong nhiều ngày qua.

Được biết, trong bối cảnh dịch bệnh đang lây lan phức tạp tại Anh, các thế hệ trong gia đình Hoàng gia Anh được bố trí ở cách xa nhau.

Trong khi thái tử Charles tự cách ly tại Scotland thì con trai ông là hoàng tử William đang ở dinh thự riêng ở TP Norfolk. Nữ hoàng Elizabeth và phu quân là hoàng thân Phillip đang ở Cung điện Windsor, ngoại ô thủ đô London.

Tính đến tối cùng ngày (giờ Việt Nam), Anh ghi nhận 8.077 ca nhiễm COVID-19 với 422 trường hợp tử vong.

Malaysia kéo dài phong tỏa đến giữa tháng 4

Tờ South China Morning Post ngày 25-3 dẫn lời Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin tuyên bố sẽ kéo dài lệnh phong tỏa thêm hai tuần, đến ngày 14-4 tới, trong bối cảnh các ca nhiễm COVID-19 tiếp tục gia tăng tại quốc gia Đông Nam Á này.

Lệnh hạn chế đi lại ban đầu dự kiến chỉ kéo dài đến ngày 31-3.

"Tôi tin rằng quyết định này tốt cho mỗi chúng ta, cho gia đình, người thân và bạn bè chúng ta. Ý thức tuân thủ chặt chẽ các quy định của chính phủ trong giai đoạn hạn chế đi lại của người dân là rất đáng khen ngợi" - Thủ tướng Muhyiddin Yassin cho biết, đồng thời thừa nhận phải tiếp tục duy trì lệnh hạn chế là "không hề dễ dàng".



Thủ tướng cũng yêu cầu người dân kiềm chế việc mua sắm tích trữ thực phẩm, bởi nguồn cung luôn có đủ.

"Tôi xin đảm bảo rằng thực phẩm có đủ cho người dân. Tôi biết người dân cảm thấy áp lực nhưng chính phủ không có sự lựa chọn nào khác. Lệnh hạn chế đi lại được ban bố vì sự an toàn của chính chúng ta" - nhà lãnh đạo Malaysia nhấn mạnh.

Được biết, bất cứ ai ở Malaysia vi phạm lệnh hạn chế trên sẽ phải đối mặt với án tù lên tới sáu tháng, nộp tiền phạt hoặc chịu cả hai hình thức. Thủ tướng cho biết hơn 95% người dân đã tuân thủ lệnh phong tỏa và đến nay chỉ có 110 người bị xử lý vì vi phạm.

Tính đến tối 25-3 (giờ Việt Nam), Malaysia ghi nhận 1.796 ca nhiễm COVID-19 với 19 trường hợp tử vong.

Thượng viện Mỹ, Nhà Trắng nhất trí gói cứu trợ 2.000 tỉ USD chống dịch COVID-19

Hãng tin Reuters dẫn lời quan chức Nhà Trắng Eric Ueland khẳng định Nhà Trắng và Thượng viện Mỹ đã thông qua thành công gói cứu trợ kinh tế 2.000 tỉ USD sau cuộc đàm phán vào nửa đêm 24-3 (giờ địa phương).

Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mitch McConnell cũng tuyên bố: "Cuối cùng chúng tôi đã đạt được thỏa thuận. Sau nhiều ngày đàm phán, Thượng viện đã đạt được sự đồng thuận lưỡng đảng về gói cứu trợ lịch sử nhằm ứng phó với đại dịch".



Hiện chi tiết gói cứu trợ chưa được công bố, song Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow gọi đây là gói cứu trợ "lớn nhất trong lịch sử hiện đại Mỹ".

Được biết, mức phân bổ dự kiến của gói cứu trợ như sau: 500 tỉ USD sẽ được trích ra để hỗ trợ các ngành kinh tế bị ảnh hưởng. Khoảng 250 tỉ USD dành để hỗ trợ tiền mặt trực tiếp lên đến 3.000 USD/hộ cho hàng triệu hộ gia đình ở Mỹ.

350 tỉ USD cho chương trình hỗ trợ cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ. 250 tỉ USD hỗ trợ người thất nghiệp và 130 tỉ USD cho các bệnh viện. 150 tỉ USD hỗ trợ các chính quyền địa phương ứng phó dịch.

Hiện gói cứu trợ vẫn cần sự phê chuẩn của cả Thượng viện lẫn Hạ viện trước khi được Tổng thống Donald Trump ký thông qua thành đạo luật. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi trước đó đã phát tín hiệu ủng hộ gói ngân sách này.