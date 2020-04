Tính đến 19 giờ 30 tối 27-4 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận toàn thế giới có 207.885 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), trong 3.012.433 ca nhiễm.



Như vậy, so với sáng cùng ngày, số ca tử vong tăng 1.063 người, số ca nhiễm tăng 21.360 người. Hiện đại dịch lan ra 210 quốc gia và vùng lãnh thổ.



Ngoài ra, thế giới cũng có 888.111 bệnh nhân đã xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính, tăng 10.985 người so với sáng cùng ngày.



Một trạm xét nghiệm COVID-19 lưu động ở thủ đô London, Anh (ảnh chụp ngày 12-4). Ảnh: BBC

Thủ tướng Anh tái xuất hiện, cảnh báo hậu quả dỡ phong toả sớm

Trang thống kê Worldometer đến tối 27-4 (giờ Việt Nam) cho biết Anh tiếp tục là nước bị đại dịch COVID-19 tác động nặng nề nhất với 4.463 người nhiễm COVID-19 mới được ghi nhận trong 24 giờ qua, nâng tổng số bệnh nhân lên 152.840 người. Số ca tử vong cũng tăng 413 người, lên 20.732 trường hợp.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cùng ngày quay trở lại điều hành chính phủ sau thời gian điều trị do nhiễm COVID-19. Phát biểu bên ngoài Số 10 Phố Downing, ông Johnson chia sẻ ông hiểu rõ những khó khăn mà doanh nghiệp và cả nền kinh tế nói chung đang phải đối mặt, theo đài BBC.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh việc nới lỏng các lệnh hạn chế vào lúc này là “quá nguy hiểm”.

“Chúng ta cũng cần phải nhận thức được nguy cơ của làn sóng dịch thứ hai và nguy cơ mất kiểm soát loại virus này. Điều này không chỉ làm tăng thêm người tử vong mà còn là một thảm hoạ khác cho nền kinh tế và khi đó chúng ta lại phải một lần nữa phong toả cả đất nước”, nhà lãnh đạo Anh tuyên bố.

Cho biết thêm, ông Johnson khẳng định ông không có mong muốn gì hơn là được nhìn thấy kinh tế Anh thịnh vượng trở lại. Tuy nhiên, Thủ tướng sẽ không chấp nhận đánh đổi những thành quả đã đạt được thời gian qua.

Nga vượt Trung Quốc về số ca nhiễm COVID-19

Tờ The Moscow Times đến tối ngày 27-4 (giờ Việt Nam) dẫn nguồn các cơ quan y tế Nga cho biết trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 6.198 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân tại đây lên 87.147 người.

Với số liệu này, Nga đã vượt Trung Quốc (gần 83.000 ca) trở thành nước có số người mắc COVID-19 nhiều thứ 9 thế giới, chỉ sau Mỹ, Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Đức, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Trong số các ca mới ở Nga, hơn 43% trường hợp không biểu hiện triệu chứng.

Nga trong 24 giờ qua cũng ghi nhận thêm 50 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh này tại đây lên 794 ca. Đến nay, hơn 7.300 bệnh nhân COVID-19 ở Nga đã hồi phục.

Thủ đô Moscow tiếp tục là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 với 45.351 người nhiễm COVID-19 và 435 ca tử vong. Kể từ cuối tháng 3, Nga đã phong tỏa thành phố này nhằm ngăn dịch lây lan. Giới chức nước này dự đoán dịch bệnh tại Nga sẽ đạt đỉnh trong vài tuần tới.

Trong khi đó, hãng tin Sputnik vừa dẫn một thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết đến nay đã có tổng cộng 874 binh sĩ nước này dương tính với COVID-19.

Hiện 314 người trong số này đang được điều trị tại các bệnh viện của Bộ Quốc phòng, 175 người khác điều trị trong bệnh xá tại nơi đóng quân, 6 người trong các cơ sở y tế thuộc hệ thống chăm sóc sức khỏe dân sự và 379 người tự cách ly tại nhà.

Tuần trước, Nga đã cách ly theo dõi hàng ngàn binh sĩ tham gia luyện tập duyệt binh Ngày Chiến thắng do không thực hiện đúng quy tắc về giãn cách xã hội ở thời điểm dịch COVID-19 lây lan.

New Zealand tuyên bố ngăn chặn thành công lây nhiễm cộng đồng

Thủ tướng New Zealand ngày 27-4 tuyên bố nước này đã chiến thắng đại dịch COVID-19 khi ngăn chặn thành công tình trạng lây lan trong cộng đồng và từng bước dỡ bỏ các biện pháp phong toả, hãng tin Reuters cho hay.

Theo kế hoạch, từ đêm 27-4 (giờ địa phương), New Zealand sẽ dỡ bỏ các hạn chế cấp độ 4 đã được thực hiện trong hơn bốn tuần qua, bao gồm lệnh đóng cửa hầu hết các doanh nghiệp và tất cả các trường học và yêu cầu người dân ở trong nhà, ngoại trừ việc đi chợ và tập thể dục trong phạm vi gần nhà.

Chính phủ New Zealand cũng sẽ cho phép các cửa hàng bán lẻ và các nhà hàng hoạt động trở lại với một số hạn chế. Đến ngày 29-4, các trường học sẽ mở cửa tiếp nhận các học sinh không có điều kiện học ở nhà hoặc cha mẹ bắt đầu đi làm trở lại.

Dù vậy, người đứng đầu ngành y tế New Zealand - ông Ashley Bloomfield cảnh báo việc nước này ngăn chặn được sự lây nhiễm của virus SARS-CoV-2 không đồng nghĩa dịch sẽ không tái bùng phát. Do đó, giới chức y tế nước này trong thời gian tới vẫn cần nâng cao cảnh giác.