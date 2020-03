Theo trang web thống kê Worldometers, tính đến 19 giờ 25 phút ngày 29-3, tổng số ca tử vong vì dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 (dịch COVID-19) gây ra là 31.912. Tổng số ca nhiễm là 680.453. Có 146.352 ca hồi phục.

Như vậy, so với trưa cùng ngày, số ca tử vong tăng 1.021 ca. Số ca nhiễm tăng 15.832 ca.

Trung Quốc có 81.439 ca nhiễm, trong đó 3.300 người đã tử vong.

Số ca tử vong ngoài Trung Quốc hiện lên đến 28.612. Trong đó, Ý cao nhất với 10.023 ca, Tây Ban Nha 6.528 ca, Iran 2.640 ca, Pháp 2.314 ca, Mỹ 2.229 ca, Anh 1.019 ca.

Các nước ca tử vong ở ba con số: Hà Lan (771), Đức (455), Bỉ (431), Thụy Sĩ (282), Hàn Quốc (152), Bồ Đào Nha (119).Brazil (117), Indonesia (114), Thụy Điển (110),Thổ Nhĩ Kỳ (108).

5 nước có ca nhiễm cao nhất: Mỹ (123.781), Ý (92.472), Trung Quốc (81.439), Tây Ban Nha (78.797), Đức (58.247).

Một số nước châu Á có ca nhiễm tăng kỷ lục

Malaysia chiều 29-3 ghi nhận 150 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 2.470 – cao nhất Đông Nam Á. Malaysia hiện có 34 người tử vong vì COVID-19 sau khi tăng thêm bảy người, Bộ Y tế Malaysia cho hay.

Tại Philippines, Bộ Y tế nước này ngày 29-3 báo cáo 343 ca nhiễm mới, đánh dấu mức tăng kỷ lục ca nhiễm hằng ngày tại nước này. Philippines cũng có thêm ba ca tử vong, nâng tổng số người tử vong vì COVID-19 tại đây lên 71. Hiện Philippines có 1.418 ca nhiễm.



Nhân viên y tế kiểm tra một người đàn ông ngất xỉu bên ngoài một phòng khám. Ảnh: AP

Tại Nhật Bản, Tokyo xác nhận 68 ca nhiễm mới – mức tăng cao nhất trong ngày, theo đài NHK.

Dịch COVID-19 đã lây nhiễm hơn 1.800 người tại Nhật Bản, trong đó 55 người đã tử vong tính đến chiều 29-3. Những con số trên chưa tính 712 ca nhiễm và 10 ca tử vong trên tàu du lịch Diamond Princess neo tại nước này hồi tháng trước, NHK cho biết.

Iran: Thêm 123 ca tử vong, 2.901 ca nhiễm

“Trong 24 giờ qua chúng tôi có thêm 123 ca tử vong và 2.901 người bị nhiễm, nâng tổng số ca tử vong và người nhiễm tại đất nước lên 2.640 và 38.309. Hiện 12.391 người nhiễm bệnh đã hồi phục”, cố vấn của Bộ Y tế Iran Alireza Vahabzadeh cho biết.

Singapore thu hồi hộ chiếu của một người đàn ông vi phạm yêu cầu cách ly

Giới chức Singapore cho hay họ đã thu hồi hộ chiếu của một công dân vi phạm lệnh tự cách ly sau khi người này trở về từ đảo Batam của Indonesia.

Tuyên bố của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Singapore (ICA) cho biết họ đã thu hồi hộ chiếu của một công dân Singapore 53 tuổi tên Goh Illya Victor vì vi phạm các yêu cầu của điều luật Stay-Home-Notice (SHN). Theo ICA, trường hợp này sẽ được chuyển lên Bộ Y tế để điều tra.

Theo ICA, tất cả những ai từng tới các quốc gia Đông Nam Á trong 14 ngày gần đây và đi vào Singapore đều được yêu cầu ở nhà tự cách ly hai tuần. Ông Goh rời Singapore đến Indonesia vào ngày 3-3 và trở lại nước này vào ngày 19-3, do đó, ông buộc phải cách ly 14 ngày.

Tuy nhiên, ông Goh trong cùng ngày 19-3 đã quay trở lại Indonesia bất chấp các sĩ quan của ICA cảnh báo ông có thể bị phạt vì hành vi này. Đến ngày 24-3, ông Goh cố gắng trở về Singapore và được biết hộ chiếu đã bị thu hồi vì cố ý vi phạm các điều kiện cách ly.

Ngoài bị thu hồi hộ chiếu, ông Goh đang bị điều tra vì vi phạm điều luật SHN và có thể đối mặt với mức phạt lên tới 10.000 SGD hoặc sáu tháng tù giam hoặc cả hai.

Singapore hiện có 802 ca nhiễm COVID-19, trong đó ba người đã tử vong.

Đà lây COVID-19 đã bước vào giai đoạn mới ở Moscow (Nga)

Thị trưởng TP Moscow (Nga) ngày 29-3 cho biết dịch COVID-19 đã bước vào giai đoạn mới ở thủ đô của Nga khi số ca nhiễm tại đây vượt mốc 1.000.

Ông Sobyanin nhắc lại yêu cầu của chính phủ rằng mọi người hãy ở nhà nếu có thể và giữ khoảng cách xã hội.



Một phụ nữ đi qua đường ở Nga. Ảnh: SPUTNIK

“Vui lòng, giữ an toàn. Tất cả người dân Moscow phải ở nhà trong tuần tới. Nếu các bạn đi ra đường hay tới cửa hàng, vui lòng giữ khoảng cách an toàn. Mọi người đều đang chứng kiến những gì đang xảy ra ở các thành phố của Ý và Tây Ban Nha, ở New York, nơi hàng chục hàng trăm người chết mỗi ngày”, ông Sobyanin cảnh báo.

Trước đó trong ngày, truyền thông cho hay những nơi công cộng ở Moscow sẽ được khử trùng nhằm làm chậm sự lây lan của dịch bệnh.

Lệnh tự cách ly ở Moscow đã bắt đầu hôm 28-3 khi gần 15.000 dịch vụ thực phẩm và hơn 40.000 cửa hàng đóng cửa. Lượng người đi tàu điện ngầm cũng đã giảm ba lần và hành khách đi các phương tiện trên mặt đất giảm hai lần.

Nga hiện có 1.534 ca nhiễm COVID-19, trong đó tám người đã tử vong. Phần lớn ca nhiễm là ở Moscow.

Liên Hiệp Quốc cảnh báo COVID-19 có thể gây tình trạng thiếu hụt lương thực toàn cầu

Trong khi mọi người đổ xô đi mua trữ giấy vệ sinh và các nhu yếu phẩm khác khi dịch COVID-19 leo thang thì một số quốc gia quyết định thực thi các biện pháp bảo hộ thương mại, trong đó có cấm xuất khẩu một số sản phẩm nhất định, nhằm đáp ứng nguồn cung nội địa.



Một cánh đồng cà chua ở Foggia, Ý. Ảnh: REUTERS

“Điều tội tệ có thể xảy ra là các chính phủ hạn chế dòng chảy lương thực”, ông Maximo Torero, nhà kinh tế học hàng đầu của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hiệp Quốc (FAO) , nói với báo The Guardian. Ông Torero thêm rằng chúng ta có thể sớm đối mặt với những hệ quả từ những bước đi này.

Vị quan chức Liên Hiệp Quốc cảnh báo rằng các biện pháp bảo hộ thư và các rào cản thương mại chỉ khiến tình hình tệ hơn, tạo ra sự biến động cực đoan.

Ông Torero nói việc dịch COVID-19 ảnh hưởng tới lực lượng lao động và các vấn đề hậu cần đang trở nên rất quan trọng. Ông nói thêm các chính sách đặc biệt nên được đưa ra để giữ chuỗi cung ứng lương thực hoạt động.