Tính đến 19 giờ 30 tối 30-3, tờ South China Morning Post dẫn nguồn Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ghi nhận toàn thế giới có 34.677 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), 729.804 ca nhiễm.



Như vậy, so với trưa cùng ngày, số ca tử vong tăng 684 người, số ca nhiễm tăng 6.491 người. Hiện đại dịch đã lan ra 199 quốc gia và vùng lãnh thổ.



Các cơ quan y tế Trung Quốc cũng cho biết trên thế giới đã có 153.215 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính, tăng 1.414 người so với trưa cùng ngày.



Nhân viên y tế Hong Kong di chuyển một bệnh nhân nhiễm COVID-19 (Ảnh chụp ngày 29-3). Ảnh: SCMP

98% công ty công nghiệp Trung Quốc hoạt động trở lại

Hãng tin IANS (Ấn Độ) ngày 30-3 dẫn nguồn Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cho biết lĩnh vực chế tạo của nước này đã dần ổn định trở lại và tiến tới việc khôi phục hoạt động sản xuất, với 98,6% số công ty công nghiệp lớn trên toàn quốc đã bắt đầu nối lại hoạt động từ ngày 28-3.



Ngoài ra, khoảng 89,9% nhân viên của các công ty công nghiệp có doanh thu hàng năm hơn 2,84 triệu USD cũng đã trở lại làm việc. Tại Hồ Bắc, tỉ lệ trung bình người lao động tại các công ty công nghiệp đi làm trở lại cho đến nay đã vượt quá 95%.

Hoạt động sản xuất của các công ty dược phẩm lớn sản xuất vitamin, thuốc kháng sinh, hạ sốt và giảm đau cũng đã trở lại bình thường. Trong khi đó, 76% doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Trung Quốc đã khởi động lại công việc trên toàn quốc.

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cũng khẳng định khoảng 92 doanh nghiệp hàng đầu trong các ngành chủ chốt của Trung Quốc đã giúp thúc đẩy việc nối lại hoạt động của hơn 400.000 doanh nghiệp khác.

Hong Kong lần đầu phạt tù người trốn cách ly

Cơ quan Tư pháp Hong Kong ngày 30-3 cho biết ba người đàn ông vừa bị tuyên án tù giam do vi phạm các quy định cách ly của chính quyền, theo tờ South China Morning Post.

Cụ thể, một người chịu án phạt ba tháng tù giam. Người này thuộc diện vô gia cư, mới trở lại Hong Kong từ Trung Quốc, nhưng đã tìm cách lách lệnh phong tỏa bằng việc khai báo gian dối địa chỉ nhà ở. Hai người còn lại nhận lần lượt mức án 10 ngày và 14 ngày giam giữ.



Các thẩm phán cho biết mức phạt này là hoàn toàn thích đáng, đồng thời chỉ trích hành vi của số người này là ích kỷ và vô trách nhiệm, có thể hủy hoại nỗ lực ngăn cản bệnh dịch của chính quyền và gây nguy hiểm tới cộng đồng.

Bản án dành cho những người đàn ông này được đưa ra sau khi chính quyền Hong Kong tuần trước tuyên bố sẽ đẩy mạnh việc thực thi chế tài xử lý các trường hợp vi phạm lệnh kiểm dịch và kêu gọi công chúng báo cáo các vi phạm.

Theo quy định, tất cả những ai tới Hong Kong sẽ được yêu cầu tự cách ly bắt buộc 14 ngày. Mức án nặng nhất đối với vi phạm cách ly là phạt tiền 3.220 USD và sáu tháng tù giam.

Đến tối 30-3 (giờ Việt Nam), đặc khu này ghi nhận 682 ca nhiễm COVID-19 với bốn trường hợp tử vong.

Thủ tướng Israel tự cách ly do trợ lý nhiễm COVID-19

Tờ The Guardian ngày 30-3 đưa tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và một số cố vấn quan trọng đang phải tự cách ly sau khi một trợ lý của ông nhận kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Trợ lý này cũng được cho là đã từng có mặt tại phiên họp Quốc hội Israel hồi tuần trước bên cạnh Thủ tướng Netanyahu khi ông bàn việc thành lập liên minh cầm quyền khẩn cấp để đối phó khủng hoảng đại dịch.

Dù vậy, đây nhiều khả năng chỉ là biện pháp phòng ngừa vì các quan chức Israel cho biết rất ít khả năng nhà lãnh đạo 70 tuổi của nước này nhiễm bệnh.

"Đánh giá bước đầu cho thấy Thủ tướng Benjamin Netanyahu có thể không cần phải cách ly vì không tiếp xúc gần hay gặp gỡ bệnh nhân. Tuy nhiên, ông và các trợ lý vẫn quyết định tự cách ly cho tới khi hoàn tất điều tra dịch tễ", một quan chức thuộc Bộ Y tế Israel khẳng định.

Trước đó, ông Netanyahu cũng đã đi xét nghiệm vào ngày 15-3 và nhận kết quả âm tính. Nhà lãnh đạo dự kiến sẽ tiến hành xét nghiệm thêm lần nữa vào ngày 31-3.