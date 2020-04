Tính đến 19 giờ tối 30-4 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận toàn thế giới đã cóvì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), trong tổng số



Như vậy, so với sáng cùng ngày, số ca tử vong tăng 867 người, số ca nhiễm tăng 24.724 người. Hiện đại dịch lan ra 210 quốc gia và vùng lãnh thổ.



Ngoài ra, thế giới cũng có 1.010.080 bệnh nhân đã xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính, tăng 12.680 người so với sáng cùng ngày.



Một trạm xét nghiệm COVID-19 lưu động ở TP Los Angeles, Mỹ (Ảnh chụp ngày 26-4). Ảnh: AFP

Mỹ mua thêm túi đựng thi thể phòng trường hợp xấu nhất

Trang thống kê Worldometer đến tối 30-4 (giờ Việt Nam) ghi nhận Mỹ trong ngày có thêm 543 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.064.737 bệnh nhân. Số ca tử vong tăng thêm 14 người, lên 61.170 trường hợp.

Đáng chú ý, tờ The Wall Street Journal cùng ngày đưa tin Cơ quan Quản lý khẩn cấp liên bang (FEMA) mới đây đã mua bổ sung 100.000 túi đựng thi thể để phòng trường hợp xấu nhất như dịch tái bùng phát dữ dội. Lô hàng dự kiến sẽ được giao trong tuần tới.

Hồi đầu tháng, FEMA cũng từng đặt mua 100.000 túi đựng thi thể để phát cho các bệnh viện trên khắp nước Mỹ trong lúc dịch đang diễn biến nghiêm trọng.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Donald Trump ngày 29-4 (giờ địa phương) cho biết rất kỳ vọng nền kinh tế Mỹ sẽ mở lại trong thời gian mặc cho việc có tìm ra vaccine hay không.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng thông báo không gia hạn thêm các hướng dẫn và quy định về giãn cách xã hội vốn sẽ hết hạn vào ngày 30-4 (giờ địa phương), theo đài ABC News.

Nga tăng kỷ lục hơn 7.000 ca nhiễm mới trong một ngày

Tờ The Moscow Times đến tối 30-4 (giờ Việt Nam) dẫn nguồn các cơ quan y tế Nga ghi nhận diễn biến COVID-19 ở nước này trong 24 giờ qua đặc biệt nghiêm trọng khi có đến 7.099 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân ở Nga lên 106.498 bệnh nhân. Số ca tử vong tăng 101 người, lên 1.073 trường hợp.

Thủ đô Moscow tiếp tục là vùng dịch lớn nhất Nga với 611 ca tử vong trong tổng số 53.739 ca nhiễm COVID-19.



Đối mặt với tình hình khó khăn trước mắt, thị trưởng TP Moscow - ông Sergei Sobyanin ngày 29-4 (giờ địa phương) khẳng định đang cân nhắc triển khai kế hoạch xây dựng một số bệnh viện dã chiến để đáp ứng lượng bệnh nhân tăng chóng mặt, theo hãng tin TASS.

Phó thị trưởng TP Moscow - bà Anastasia Rakova khẳng định số giường bệnh ở đây sẽ được tăng cường từ 20.000 lên 28.000 giường trong thời gian tới.

Cũng trong ngày 29-4, chính phủ Nga đã ban lệnh cho phép công dân đa quốc tịch hoặc có giấy phép thường trú ở nước khác được rời khỏi Nga. Trong khi đó, lệnh cấm nhập cảnh đối với hành khách nước ngoài sẽ có hiệu lực cho đến khi Nga kiểm soát được dịch.

Singapore vượt 16.000 ca nhiễm, đề ra biện pháp quyết liệt

Theo trang thống kê Worldometer, Singapore có thêm 528 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số bệnh nhân lên 16.169 người. Số ca tử vong hiện dừng ở 14 trường hợp. Singapore tiếp tục là một trong những nước thuộc khu vực Đông Nam Á bị đại dịch ảnh hưởng nặng nề.

Phát biểu ngày 29-4 (giờ địa phương), Giám đốc Cơ quan Dịch vụ y tế thuộc Bộ Y tế Singapore - ông Kenneth Mak xác nhận hầu hết các trường hợp nhiễm mới đều xuất phát từ các khu nhà ở cho lao động nghèo nước ngoài, theo đài CNA.