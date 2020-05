Tính đến 8 giờ tối 4-5 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận trên toàn cầu có 248.785 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), trong tổng số 3.585.901 ca nhiễm.

Như vậy, so với sáng cùng ngày, số ca tử vong tăng 699, số ca nhiễm tăng 23.859. Hiện đại dịch đã lan ra 212 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thế giới đã có 1.162.147 bệnh nhân được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính, tăng 9.154 người so với sáng cùng ngày.

Mỹ hiện vẫn là nước có dịch nghiêm trọng nhất thế giới với 1.188.870 ca nhiễm, trong đó 68.806 người đã chết. Ngày 3-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng mức dự đoán người chết tại Mỹ lên đến cả 100.000 người trong mùa dịch này, thay vì chỉ 65.000 như ông từng dự đoán trước đó. Khi được hỏi tại sao ông lại điều chỉnh dự đoán, ông Trump chỉ nói “nó tăng lên quá nhanh”.

Đức hiện là nước có dịch nghiêm trọng thứ sáu thế giới, với 165.644 ca nhiễm trong đó 6.866 người chết. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của ại học Bonn (Đức), số người nhiễm thật sự có thể lên tới 1,8 triệu người, cao hơn cả 10 lần số ca nhiễm được thống kê chính thức hiện tại.

Để đi đến kết luận này, các nhà nghiên cứu đã thực hiện khảo sát tại một thị trấn ở khu đô thị Heinsberg thuộc bang North Rhine-Westphalia gần biên giới với Hà Lan - một trong những địa phương nhiều ca nhiễm nhất ở Đức.

Ngày 4-5, Đức bắt đầu nới lỏng các lệnh cấm. Các bảo tàng, tiệm cắt tóc, nhà thờ, nhà máy bắt đầu hoạt động lại nhưng phải tuân thủ điều kiện phòng dịch.



Một tiệm cắt tóc hoạt động lại ở Cologne (Đức). Ảnh: REUTERS

Dịch ở Nga những ngày gần đây xấu đi quá nhanh và nước này đang là quốc gia có dịch nghiêm trọng thứ 7 thế giới. Ngày 4-5, Nga thông báo số ca nhiễm kỷ lục trong 24 giờ qua: 10.581, đưa tổng số ca nhiễm hiện tại lên 145.268, trong đó 1.356 người chết.

Tại Nhật, ngày 4-5 Thủ tướng Shinzo Abe cho biết nước này sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp đến ngày 31-5. Ông Abe cho biết tới ngày 14-5 ông sẽ xem xét lại tình trạng lây nhiễm trong nước và có quyết định liệu có dỡ sớm hay gia hạn thêm tình trạng khẩn cấp. Nhật đã có 14.877 ca nhiễm trong đó 477 người đã chết.

Vũ Hán sẽ mở cửa lại trường học vào ngày 6-5

Các học sinh năm cuối trung học phổ thông ở TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) - nơi bùng phát dịch đầu tiên trên thế giới sẽ bắt đầu trở lại trường học từ ngày 6-5 tới, theo tin từ đài CNN.

Tất cả học sinh năm cuối phổ thông sẽ đến trường để chuẩn bị cho kỳ thi đại học - vốn đã được hoãn lại một tháng (đến tháng 7).



Học sinh được lấy máu xét nghiệm kháng thể vào ngày 30-4, chuẩn bị nhập học trở lại ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Ảnh: GETTY IMAGES

CNN dẫn lời một quan chức ngành giáo dục Vũ Hán cho biết các trường học đã thực hiện một kế hoạch ba bước để giúp học sinh thích nghi trở lại với lớp học, trong đó có hỗ trợ tâm lý, hướng dẫn chuyển đổi từ học trực tuyến sang học trực tiếp.

Hiện ngành giáo dục Vũ Hán mới chỉ dừng lại ở việc cho học sinh cuối cấp III trở lại trường. Các học sinh lớp thấp hơn sẽ đến trường sau đó nhưng thời gian cụ thể chưa được thông báo.

Hàn Quốc cũng mở cửa trường học từ ngày 13-5

Tại Hàn Quốc, theo lời Bộ trưởng Giáo dục Yoo Eun-hae ngày 4-5 thì học sinh nước này sẽ dần dần quay lại trường học từ ngày 13-5 tới.

Các học sinh lớp cuối cấp III sẽ là bộ phận đầu tiên quay lại trường nhằm hỗ trợ các học sinh kịp thời quyết định chọn trường đại học, theo Bộ trưởng Yoo. Các cấp học khác, trong đó phổ thông cơ sở, tiểu học, mầm non sẽ được khôi phục đến trường vào ngày 1-6.

Theo lời Bộ trưởng Yoo, ngành giáo dục Hàn Quốc vẫn sẽ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong nhà trường như yêu cầu giáo viên, học sinh mang khẩu trang, giữ khoảng cách với nhau. Các trường học cũng sẽ thường xuyên lau chùi các bề mặt và cửa sổ, đảm bảo thông gió.



Thầy giáo dạy trực tuyến trước lớp học vắng học sinh tại một trường học ở Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: AFP

Người có triệu chứng nghi nhiễm COVID-19 sẽ được kiểm tra sức khỏe tại các trung tâm y tế được chỉ định. Các trường học có các ca nhiễm sẽ phải đóng cửa lại ngay lập tức đề phòng dịch lan rộng, theo Bộ trưởng Yoo.

Bên cạnh mở cửa lại trường học, từ ngày 6-5 Hàn Quốc cũng sẽ nới lỏng các quy định về giãn cách xã hội, trong bối cảnh các ca nhiễm mới mỗi ngày đã giảm nhiều, theo lời Thủ tướng Chung Sye-kyun ngày 3-5. Hàn Quốc đã thực hiện nghiêm các yêu cầu giãn cách xã hội từ ngày 22-3.

Tín hiệu vui về vaccine, thuốc điều trị

Theo tin từ CNN, ngày 4-5, hai công ty công nghệ sinh học Mỹ cho biết đã xác định được một ứng viên thuốc điều trị COVID-19 và có kế hoạch tiến hành thử nghiệm trên người vào cuối năm nay.

Công ty Vir Biotechnology Inc và Công ty Alnylam Pharmaceuticals Inc cho biết ứng viên thuốc điều trị này đã sử dụng công nghệ can thiệp RNA, phong tỏa việc sản xuất các protein chết người gây bệnh COVID-19.

Trong khi đó, Tổng thống Trump trước đó nói ông tin đến cuối năm nay Mỹ sẽ có vaccine ngừa COVID-19.



Khai mạc kỳ họp bất thường của Hội đồng An ninh Quốc gia Thụy Sĩ. Ảnh: AFP

Hôm nay (4-5, giờ châu Âu) diễn ra hội nghị trực tuyến quyên 8 tỉ USD phát triển vaccine ngừa, thuốc điều trị và xét nghiệm COVID-19, với sự tham gia của các nước Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật, NaUy, Saudi Arabia và Ủy ban châu Âu. Theo thông tin từ báo Guardian, Anh sẽ đóng góp 388 triệu bảng (484,5 triệu USD).

Tuần trước, Trường Đại học Oxford (Anh) và Tập đoàn dược AstraZeneca (Anh) thông báo hợp tác hỗ trợ sản xuất quy mô lớn và phân phối vaccine ngừa COVID-19 mà Trường Oxford đang thử nghiệm.