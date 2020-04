Tính đến 13 giờ 30 trưa 2-4, trang thống kê Wordometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận toàn thế giới có 47.260 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), 936.715 ca nhiễm.



Như vậy, so với sáng cùng ngày, số ca tử vong tăng 406 người, số ca nhiễm tăng 3.137 người. Hiện đại dịch đã lan ra 203 quốc gia và vùng lãnh thổ.



Ngoài ra, thế giới cũng có 194.599 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính, tăng 9.634 người so với sáng cùng ngày.



Một chốt kiểm tra y tế ở sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc. (Ảnh chụp ngày 27-3). Ảnh: YONHAP

Tổng thống Philippines tuyên bố xử bắn đối tượng vi phạm phong tỏa

Hãng tin Reuters ngày 2-4 dẫn lời Tổng thống Rodrigo Duterte cứng rắn khẳng định những đối tượng vi phạm lệnh phong tỏa sẽ đối mặt với cái chết. Cụ thể, ông sẵn sàng yêu cầu quân đội và cảnh sát bắn hạ tại chỗ những trường hợp này.

"Tình hình ngày càng xấu đi. Vì vậy, khi tôi nói về mức độ nghiêm trọng của vấn đề thì mọi người phải lắng nghe. Tôi yêu cầu cảnh sát và quân đội nếu có vấn đề gì và những người vi phạm chống trả và đe dọa mạng sống của các anh, hãy bắn họ đi" - ông Duterte tuyên bố.

Được biết, phát ngôn của nhà lãnh đạo Philippines được đưa ra sau khi cảnh sát bắt giữ 21 người biểu tình ở một khu lao động nghèo ở thủ đô Manila đòi chính phủ hỗ trợ người dân. Hầu hết những người này đều là công nhân bị mất việc do lệnh phong tỏa.

Được biết, dù Manila trước đó đã cam kết sẽ hỗ trợ cho 18 triệu hộ gia đình có thu nhập thấp nhưng các khoản hỗ trợ đến nay vẫn chưa được giải ngân do còn tồn đọng một số vấn đề hành chính. Tuy nhiên, ông Duterte kêu gọi mọi người kiên nhẫn chờ hỗ trợ.

"Dù hỗ trợ bị chậm, tiền rồi cũng sẽ đến và người dân sẽ không bị đói. Mọi người sẽ không chết đói. Đừng dọa dẫm chính phủ. Đừng thách thức chính phủ. Các vị sẽ thua mà thôi" - Tổng thống Rodrigo Duterte khẳng định.

Đến trưa 2-4, Philippines ghi nhận 2.311 ca nhiễm COVID-19 với 96 người tử vong.

121 quốc gia nhờ Hàn Quốc hỗ trợ xét nghiệm COVID-19

Ngày 1-4 (giờ địa phương), hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định nước này đã nhận được đề nghị hỗ trợ xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm COVID-19 từ 121 quốc gia khác nhau.

"Chúng tôi đã nhận được rất nhiều đề nghị từ các nước khác nhau vì chúng tôi đã có kinh nghiệm từ đợt bùng phát dịch sớm. Số quốc gia đề nghị hiện đã lên tới 121 nước, vẫn đang tăng lên từng ngày" - người này khẳng định.

Hiện Hàn Quốc đã cho thành lập một lực lượng chuyên trách để xác định cách thức có thể hỗ trợ các nước yêu cầu hỗ trợ thông qua hình thức xuất khẩu hoặc viện trợ nhân đạo. Tuy nhiên, nguồn tin không tiết lộ nước nào đang đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ việc xét nghiệm.

Ngoài ra, các nhà sản xuất bộ xét nghiệm của Hàn Quốc cũng đã ký các hợp đồng cung cấp cho nhiều bang của Mỹ và một số nước châu Âu, trong đó có Ý.

Hồi tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đánh tiếng đề nghị người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in hỗ trợ trang thiết bị y tế để giúp Washington đối phó với COVID-19. Đáp lại, ông Moon cho biết Hàn Quốc sẽ cung cấp “sự hỗ trợ tối đa” cho Mỹ trong điều kiện cho phép.

Được biết, một trong những điểm mấu chốt giúp chiến dịch chống dịch của quốc gia Đông Á này thành công là công tác xét nghiệm COVID-19 hàng loạt với quy mô trên diện rộng.

Đến trưa 2-4, Hàn Quốc ghi nhận 9.976 ca nhiễm COVID-19 với 169 người tử vong.

Bộ trưởng Y tế Israel chính thức nhiễm COVID-19

Tờ The Jerusalem Post ngày 2-4 đưa tin Bộ trưởng Y tế Israel Yaakov Litzman cùng vợ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Theo các khuyến cáo y tế, chính trị gia 71 tuổi này thời gian tới sẽ bị cách ly và tiếp tục điều hành công việc từ nhà riêng.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Israel (Mossad) Yossi Cohen và người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Meir Ben Shabbat cũng đang phải tự cách ly do từng tiếp xúc với ông Litzman, theo tờ Haaretz.

Ngoài ra, Bộ trưởng Litzman cũng được cho là đã gặp một số quan chức cấp cao khác để thảo luận về các vấn đề liên quan tới đại dịch COVID-19 nhưng chưa xác định được là ai.