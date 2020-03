Tính đến 19 giờ 30 tối 2-3, tờ South China Morning Post dẫn nguồn Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ghi nhận trên thế giới có 3.069 người tử vong vì dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới gây ra (dịch COVID-19), 89.799 ca nhiễm. Như vậy so với trưa cùng ngày, số ca lây nhiễm tăng 1.437 người, số ca tử vong tăng 12 người.



Đến nay đã có 157 ca tử vong được ghi nhận ngoài lãnh thổ TQ đại lục gồm 66 ca ở Iran, 26 ca ở Hàn Quốc, 13 ca ở Nhật Bản (tính cả du thuyền Diamond Princess neo ở cảng Yokohama), hai ca ở đặc khu Hong Kong, 41 ca ở Ý, một ca ở Đài Loan, hai ca ở Pháp, một ca ở Philippines, hai ca ở Mỹ, một ca ở Thái Lan, một ca ở Úc và một ca ở San Marino.



Các cơ quan y tế Trung Quốc cũng cho biết có 45.512 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính với COVID-19, tăng 368 người so với trưa cùng ngày.



Nhân viên y tế làm vệ sinh một ga tàu điện ngầm ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) ngày 1-3. Ảnh: AP

Cố vấn đại giáo chủ Iran tử vong do COVID-19

Hãng tin IRNA (Iran) ngày 2-3 cho hay ông Seyed Mohammad Mir-Mohammadi - một thành viên trong hội đồng cố vấn của Đại giáo chủ Ali Khamenei đã tử vong vì bệnh COVID-19 tại BV Daneshvari ở thủ đô Tehran.

Ông Mohammad Mirmohammad qua đời trong bối cảnh nhiều quan chức cấp cao khác của Iran đã lây bệnh COVID-19, trong đó có cả Phó Tổng thống Masoumeh Ebtekar và Thứ trưởng Y tế Iraj Harirchi.

Nước Cộng hòa Hồi giáo này cũng trở thành quốc gia có số ca tử vong cao nhất thứ hai thế giới, sau Trung Quốc đại lục với 66 trường hợp tử vong, 1.501 ca nhiễm COVID-19 tính đến tối 2-3.

Toàn bộ quan chức vùng Lombardy của Ý phải xét nghiệm COVID-19

Theo hãng tin Reuters ngày 2-3, toàn bộ thành viên chính quyền vùng Lombardy của Ý sẽ phải làm xét nghiệm sau khi một ủy viên Hội đồng phát triển kinh tế vùng dương tính với virus COVID-19.

Được biết Lombardy là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất từ dịch bệnh. Khoảng 90% số ca nhiễm của Ý tập trung ở khu vực dân cư giàu có của Lombardy, Veneto và Emilia Romagna.



Thống đốc Lombardy Attilio Fontana đã tự cách ly sau khi ủy viên nói trên nhận kết quả dương tính. Ông Fontana là một trong những quan chức xuất hiện nhiều nhất trước truyền thông trong đợt dịch bệnh này.



Một khi các kết quả xét nghiệm được công bố, "chúng tôi sẽ kích hoạt quy trình được vạch ra theo quy định của địa phương, Bộ Y tế và Viện Y tế quốc gia ISS", tuyên bố mới nhất của vùng viết.



Đài CNBC nhận định đây sẽ là tuần quyết định đối với các biện pháp kiềm chế dịch bệnh của chính phủ Ý.

Đến tối 2-3, Ý ghi nhận 1.704 ca nhiễm COVID-19 với 41 trường hợp tử vong.

Giáo chủ Tân Thiên Địa ở Hàn Quốc họp báo, quỳ gối xin lỗi vì dịch COVID-19

Chiều 2-3, giáo chủ Tân Thiên Địa Lee Man-hee đã có họp báo chính thức xung quanh các cáo buộc giáo phái này làm bùng phát dịch COVID-19 ở Hàn Quốc, theo tờ The Koread Herald.

Tại sự kiện, ông Lee đã bất ngờ quỳ xuống trước mặt báo giới và gửi lời xin lỗi trực tiếp tới người dân Hàn Quốc: "Tôi chân thành xin lỗi với tư cách là giáo chủ. Dù đây là không phải là hành động cố ý của chúng tôi nhưng việc có nhiều tín đồ trong giáo phái nhiễm bệnh cũng là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi cũng đã nỗ lực hết mình nhưng không thể ngăn chặn virus".



Ngoài ra, ông Lee cũng gửi lời cám ơn đến chính phủ Hàn Quốc trong nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh và mong "chính phủ tha thứ cho những sai phạm của Tân Thiên Địa".

Cùng tham gia buổi họp báo là hàng trăm người biểu tình Hàn Quốc. Đám đông liên tục hô vang các khẩu hiệu phản đối và yêu cầu chính quyền tống giam, bắt ông Lee phải chịu trách nhiệm khiến bài phát biểu của lãnh đạo Tân Thiên Địa nhiều lần bị ngắt quãng.



Trước đó cùng ngày, xét nghiệm bệnh phẩm virus COVID-19 của ông Lee cho kết quả âm tính.