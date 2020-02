Tính đến 7 giờ 30 phút 24-2, tờ South China Morning Post dẫn nguồn Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ghi nhận toàn thế giới có 2.627 người tử vong vì bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới (tên chính thức là COVID-19) gây ra, 79.731 ca nhiễm. Như vậy, so với chiều cùng ngày, số ca lây nhiễm tăng 368 người.



Đến nay đã có 34 ca tử vong được ghi nhận ngoài lãnh thổ Trung Quốc đại lục, gồm 12 ca ở Iran, tám ca ở Hàn Quốc, bốn ca ở Nhật (tính cả du thuyền Diamond Princess neo ở cảng Yokohama), hai ca ở đặc khu Hong Kong, năm ca ở Ý, một ca ở Đài Loan, một ca ở Pháp và một ca ở Philippines.



Các cơ quan y tế Trung Quốc cũng cho biết có 25.277 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính với COVID-19, tăng 337 người so với chiều cùng ngày.



Nhân viên y tế đang tiến hành mặc đồ bảo hộ y tế trước khi bước vào khu vực cách ly ở Hồ Bắc ngày 22-2. Ảnh: AFP

Iran bác thông tin có 50 người tử vong vì COVID-19

Hãng tin ILNA (Iran) hôm 24-2 cho hay Bộ Y tế Iran đã bác bỏ thông tin gần 50 người tử vong vì COVID-19 và 250 người khác đang bị cách ly ở TP Qom.

"Tôi tuyệt đối bác bỏ thông tin này. Đây không phải là lúc đấu đá chính trị. Virus COVID-19 là một vấn đề quốc gia" - Bộ trưởng Y tế Iraj Harirchi nhấn mạnh.

Chính phủ Iran cũng cam kết sẽ minh bạch về các con số liên quan đến bùng phát dịch COVID-19 ở nước này. "Chúng tôi sẽ thông báo bất kỳ số liệu nào chúng tôi có về con số người chết trên khắp đất nước này. Chúng tôi cam kết về thông tin những số liệu này" - phát ngôn viên chính phủ Iran Ali Rabiei nêu rõ.

Trước đó cùng ngày, một quan chức của thành phố này là ông Ahmad Amiriabadi Farahani tuyên bố các con số trên là con số thật sự đối với tình hình dịch bệnh ở Iran. Đáng chú ý, ông còn khăng định con số người tử vong 50 được thống kê từ ngày 13-2 nhưng phải tới ngày 19-2 Iran mới chính thức công bố ca tử vong đầu tiên.

Nhân viên nhà bếp nhiễm COVID-19 chia thức ăn cho 200 học sinh

Ngày 24-2, đài NHK đưa tin vừa phát hiện một phụ nữ Nhật Bản ngoài 50 tuổi phụ trách cung cấp bữa ăn cho nhiều trường tiểu học ở tỉnh Hokkaido xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Đáng chú ý, khi còn làm việc người này đã tiến hành mang đồ ăn tới cửa các lớp học cho khoảng 192 học sinh từ lớp 2 tới lớp 4.

Hiện khuôn viên trường học, các phòng học đã tiếp xúc với nhân viên trên sẽ được khử trùng trước khi các lớp học hoạt động trở lại vào ngày 25-2. Hiện chưa có học sinh nào của trường báo cáo bị ốm. Hai đồng nghiệp của nhân viên nhà bếp nhiễm COVID-19 đã được nghỉ phép tới hết tháng 2 để phòng ngừa.

Trước đó, vào ngày 21-2, hai tỉnh Saitama và Hokkaido đã xác nhận có ba bệnh nhân nhiễm COVID-19 là học sinh, trong đó có một bé trai độ tuổi mẫu giáo ở Saitama và hai anh em học tại trường tiểu học ở thị trấn Nakafurano, Hokkaido.

Bahrain, Kuwait, Afghanistan phát hiện ca nhiễm đầu tiên



Hôm 24-2, Bộ trưởng Y tế Afghanistan Ferozuddin Feroz thông báo quốc gia này đã có ca nhiễm COVID-19 đầu tiên. Theo ông Feroz, ca nhiễm mới tại tỉnh Herat là 1 trong 3 trường hợp nghi nhiễm trước đó, hãng tin Al Jazeera cho hay.

Ông Feroz đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại tỉnh Herat. Tỉnh này nằm giáp ranh Iran, nơi đã có hàng chục ca nhiễm và 12 ca tử vong vì COVID-19.



Cùng ngày, Bộ Y tế Bahrain cũng thông báo đã phát hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên tại nước này. Theo hãng tin BNA, bệnh nhân là một công dân Bahrain trở về từ Iran.



Cùng lúc, Bộ Y tế Kuwait cũng ghi nhận ba ca nhiễm đến từ Iran.



Iran hiện là quốc gia có nhiều ca tử vong vì COVID-19 nhất thế giới, trừ Trung Quốc đại lục. Nước này đã đóng cửa biên giới khu vực Safwan giáp Kuwait theo yêu cầu của chính Kuwait do lo ngại COVID-19 lây lan.

Mông Cổ hoãn toàn bộ chuyến bay từ Hàn Quốc



Ủy ban Khẩn cấp Quốc gia Mông Cổ ngày 24-2 thông báo hoãn toàn bộ chuyến bay đến từ Hàn Quốc và sẽ đóng cửa biên giới cho tới ngày 2-3 nhằm ngăn dịch bệnh lây lan, theo hãng tin AFP.



Dù chưa ghi nhận ca nhiễm nào, Mông Cổ vẫn đóng cửa trường học cho đến hết tháng 3. Trước đó, quốc gia này cũng đóng cửa biên giới với Trung Quốc. Kế hoạch ngừng cung cấp than cho Trung Quốc được dự tính sẽ kết thúc sau ngày 2-3.

Trung Quốc chính thức hoãn họp Quốc hội thường niên

Ngày 24-2, Quốc hội Trung Quốc đã chính thức ra thông báo hoãn kỳ họp sắp tới, trước đó dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 5-3.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), ngày khai mạc mới của kỳ họp này sẽ được công bố sau. Dù tạm hoãn, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc cũng nói thêm sự trì hoãn này không kéo dài nhưng không cung cấp thêm các thông tin chi tiết khác.