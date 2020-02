Tờ South China Morning Post dẫn nguồn Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ghi nhận tính đến 19 giờ tối 19-2, có 2.010 người tử vong vì bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới (tên chính thức là COVID-19) gây ra, 75.288 ca nhiễm. Như vậy, so với sáng cùng ngày, số ca tử vong tăng 5 người.

Số ca tử vong bên ngoài Trung Quốc đại lục đến nay đã lên đến sáu ca, với một trường hợp ở Philippines vào ngày 2-2, một ở đặc khu Hong Kong vào ngày 4-2, một ở Nhật vào ngày 13-2, một ở Pháp vào ngày 15-2 và hai ở Đài Loan vào ngày 16-2 và 19-2.



Các cơ quan y tế Trung Quốc cũng cho biết có 14.452 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính với COVID-19, tăng 1.988 người so với sáng cùng ngày.



Y bác sĩ làm việc tại Bệnh viện số 1 Vũ Hán (ảnh chụp ngày 13-2). Ảnh: CCTV

Dịch COVID-19 giảm 100 triệu tấn khí thải CO 2 tại Trung Quốc

Đài CNN ngày 19-2 dẫn nghiên cứu mới đây của Tổ chức khí hậu phi lợi nhuận Carbon Brief cho thấy Trung Quốc trong năm nay chỉ mới thải gần 300 triệu tấn so với con số 400 triệu tấn cùng kỳ năm 2019.

Ngoài ra, lượng khí thải CO 2 thải ra do đốt nhiên liệu hóa thạch trong một tháng trước tết Nguyên đán năm nay phù hợp với số liệu của những năm trước. Nhưng kể từ đó, lượng khí thải CO 2 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm qua, theo phân tích.

Nhóm nghiên cứu nhận định lượng khí thải CO 2 giảm phần lớn là do sản lượng thấp từ các nhà máy lọc dầu và việc sử dụng ít than hơn cho việc sản xuất điện và sản xuất thép, trong bối cảnh chính phủ Trung Quốc đang tăng cường kiểm soát dịch COVID-19.

Hàn Quốc xác nhận 15 ca lây nhiễm mới

Theo hãng tin Yonhap ngày 19-2, Hàn Quốc đang tăng cường kiểm soát dịch COVID-19 sau khi xác nhận thêm 15 người nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên 46 người.

13 người trong số những trường hợp mới nhiễm COVID-19 sống ở thành phố Daegu, cách thủ đô Seoul 300 km về phía đông nam và ở khu vực phía bắc tỉnh Gyeongsang. Tất cả ca nhiễm mới tại Hàn Quốc đều đã bị cách ly và đang được điều trị.

Theo cơ quan y tế Hàn Quốc, sự gia tăng của lây nhiễm COVID-19 là một vấn đề nghiêm trọng, tuy nhiên vẫn còn sớm để nói rằng dịch bệnh đang bùng phát mạnh. Nhà chức trách Hàn Quốc cho biết sẽ nỗ lực để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Cụ thể, thông qua việc thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt hơn, trong đó có nâng mức cảnh báo dịch COVID-19 từ màu cam lên màu đỏ (mức cao nhất) sau khi các trường hợp nhiễm mới được công bố.

Iran xác nhận 2 ca nhiễm virus đầu tiên

Hãng tin ISNA (Iran) ngày 19-2 dẫn lời một quan chức của Bộ Y tế nước này cho biết hai ngày qua đã xuất hiện một số trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 ở TP Qom thuộc tỉnh Qom. Hai trường hợp trong số này đã được xác nhận là dương tính với virus .

Báo cáo không nêu chi tiết về quốc tịch của hai người bị nhiễm virus hoặc tình trạng sức khỏe của họ. Hiện các đội y tế đã được triển khai tại tỉnh Qom và những người có dấu hiệu nghi ngờ đã được cách ly.

Được biết ở Trung Đông, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) là quốc gia đầu tiên ở Trung Đông ghi nhận ca nhiễm COVID-19 hồi tháng trước.

Campuchia đóng cửa một bệnh viện vì tung tin giả

Bệnh viện Thai Khang của chủ người Trung Quốc, thuộc tỉnh Preah Sihanouk hôm 19-2 đã bị rút giấy phép hoạt động vì đưa tin thất thiệt về dịch bệnh COVID-19 gây hoang mang dư luận, hãng tin Reuters cho biết.

Cụ thể, ngày 9-2, một bệnh nhân người Trung Quốc đến kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Thai Khang thì nhận được kết quả dương tính nhiễm COVID-19.

Sau khi nhận được thông tin trên, chính quyền tỉnh đã lấy bệnh phẩm của bệnh nhân này đi xét nghiệm một lần nữa tại viện Pasteur Campuchia và cho kết quả âm tính với chủng virus này.

Nhưng sau đó mấy ngày, bệnh nhân này đã quay lại Bệnh viện Thai Khang kiểm tra một lần nữa thì bệnh viện này vẫn cho ra kết quả dương tính với COVID-19. Lo sợ, bệnh nhân tiếp tục đến Viện Pasteur Campuchia để kiểm tra lần nữa và đã cho kết quả âm tính.

Ngay khi biết kết quả trên, chính quyền tỉnh Preah Sihanouk đã quyết định đóng cửa Bệnh viện Thai Khang.