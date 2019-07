Tổ hợp S-400 đầu tiên đang trên đường đến Thổ Nhĩ Kỳ

Theo Daily Sabah, người phát ngôn Đảng Công lý và Phát triển (AK) cầm quyền của Thổ Nhĩ Kỳ Ömer Çelik ngày 6-7 tái khẳng định rằng Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm củng cố hệ thống phòng không của nước mình khi các mối đe dọa tiếp tục xuất hiện từ Syria, Iraq và Đông Địa Trung Hải. “Việc tăng cường hệ thống phòng thủ của Thổ Nhĩ Kỳ là một đòi hỏi của an ninh quốc gia với tư cách là một quốc gia có chủ quyền. Không nên có bất cứ lỗ hổng an ninh nào cho Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Celik cho hay, viện dẫn những diễn biến gần đây ở Syria, Iraq và Đông Địa Trung Hải là các đe dọa an ninh quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ. Kêu gọi sự ủng hộ của các đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề S-400, ông Celik cho rằng: “Việc bảo vệ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ là bảo vệ biên giới của NATO và châu Âu, cũng như vì an ninh quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ”. Trả lời câu hỏi về việc S-400 sẽ được triển khai ở đâu, ông Celik nói: “Hệ thống này sẽ được triển khai theo cách đáp ứng nhu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức tối đa”.