Tổng chưởng lý bang Texas đã đệ đơn kiện tìm cách ngăn chặn lệnh tạm hoãn trục xuất người nhập cư trong 100 ngày của Tổng thống Mỹ Joe Biden, một động thái gây tranh cãi khiến một số thành viên đảng Cộng hòa phản đối.

Hãng tin Reuters cho biết trong đơn kiện hôm 22-1, Tổng chưởng lý Ken Paxton nói rằng tiểu bang của ông sẽ đối mặt với “nhiều thiệt hại không thể khắc phục được” nếu lệnh hoãn trục xuất có hiệu lực.

Theo đó, ông Paxton lập luận lệnh ngưng trục xuất vi phạm nhiệm vụ hiến định của Tổng thống khi thi hành luật liên bang.

Ông Paxton, một thành viên đảng Cộng hòa, nói thêm rằng việc tạm thời ngưng thi hành lệnh trục xuất đã vi phạm một thỏa thuận thực thi luật pháp của tiểu bang với chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump trước đây.



Tổng chưởng lý bang Texas Ken Paxton. Ảnh: REUTERS

Lệnh hoãn trục xuất là một trong những lời hứa chính yếu của ông Biden về chính sách nhập cư trong chiến dịch tranh cử tổng thống vừa qua, một đề nghị trái ngược hẳn với chiến dịch truy quét di dân do cựu Tổng thống Trump đưa ra.

Trước đó một ngày, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) thông báo Tổng thống Biden đã yêu cầu Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tạm dừng trục xuất một số đối tượng nhập cư trong 100 ngày, bắt đầu từ ngày 22-1.

DHS tiết lộ lệnh tạm hoãn sẽ cho phép họ “xem xét và thiết lập lại các ưu tiên” sau khi chính quyền mãn nhiệm của ông Trump tìm cách trục xuất tất cả người nhập cư không có giấy tờ - bao gồm cả gia đình và cư dân Mỹ lâu năm.

Việc tạm dừng sẽ cho phép DHS đảm bảo "thực thi nhập cư hiệu quả và công bằng" và tập trung vào đảm bảo an ninh tại biên giới Mỹ - Mexico cũng như phòng chống nguy cơ từ đại dịch COVID-19.



Tổng thống Mỹ Joe Biden yêu cầu Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan tạm dừng trục xuất một số đối tượng nhập cư trong 100 ngày. Ảnh: REUTERS

Quyền Bộ trưởng DHS David Pekoske cho hay lệnh tạm hoãn sẽ áp dụng cho bất kỳ người nào ở Mỹ đã bị thẩm phán di trú ra lệnh trục xuất, trừ khi họ đến sau ngày 1-11-2020 hoặc nếu họ tự nguyện từ bỏ quyền ở lại Mỹ.

Ngoài ra, những người không phải công dân Mỹ vẫn có thể bị trục xuất nếu họ bị xem là “các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, an toàn công cộng và an ninh biên giới”, những người tham gia khủng bố hoặc gián điệp hoặc bị tình nghi, những người vượt biên trái phép.

Hiện khoảng 8.000 người di cư đang đổ về biên giới, mong chờ được vào Mỹ sau lời hứa của ông Biden về chính sách nhập cư. Một số người nói với các phóng viên rằng họ tin rằng tân tổng thống Mỹ sẽ mang đến cho họ “một cuộc sống tốt đẹp hơn”.