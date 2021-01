Ngày 13-1, Văn phòng Thị trưởng TP New York, bang New York (Mỹ) tuyên bố cắt đứt tất cả quan hệ làm ăn với Tổ chức Trump - Trump Organization, tập đoàn do gia đình Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Donald Trump điều hành.

Theo đài NPR, Thị trưởng TP New York Bill de Blasio cho biết sau khi xem xét khả năng ông Trump đã kích động cuộc bạo loạn ở Tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6-1, địa phương này quyết định ngừng giao dịch với Tổ chức Trump.

"Tổng thống (Trump) đã kích động một cuộc nổi dậy chống lại chính phủ Mỹ khiến năm người thiệt mạng và đe dọa cản trở việc chuyển giao quyền lực theo hiến pháp" - ông de Blasio chỉ trích ông Trump.

"TP New York sẽ không liên quan tới những hành động không thể dung thứ đó dưới bất kỳ hình thức, hình thái hay mức độ nào, và chúng tôi sẽ ngay lập tức thực hiện các bước để chấm dứt tất cả hợp đồng với Tổ chức Trump" - ông de Blasio nói tiếp.



Sân trượt băng Wollman, một trong những địa điểm vui chơi ở TP New York do Tổ chức Trump quản lý. Ảnh: AP

Cũng trong bản tuyên bố của Văn phòng Thị trưởng New York, Tổng Chưởng lý TP, ông James Johnson cho biết giới chức tư pháp địa phương nhận thấy "việc TP bắt đầu quá trình hủy bỏ các hợp đồng và chấm dứt quan hệ làm ăn với Tổ chức Trump là vì lợi ích cao nhất cho người dân New York".

Tổng thống Trump được sinh ra tại quận Queens, TP New York. Từ lâu, ông đã có những bất đồng với giới chức ở quê nhà. Cơ bản nhất là việc ông Trump theo đuổi chính sách bảo thủ, trong khi giới chức New York có tư tưởng theo hướng tự do chủ nghĩa hơn. Ngoài ra, gia đình ông Trump còn bị cáo buộc cố gắng lẫn tránh nghĩa vụ thuế tại New York.

Tổ chức Trump có ba hợp đồng điều hành nhượng quyền thương mại tại New York: Đu quay Công viên trung tâm, hai sân trượt băng Wollman và Lasker, sân golf Ferry Point. Theo báo The Washington Post, các địa điểm này mang về doanh thu 17 triệu USD mỗi năm.

Bản tuyên bố của Văn phòng Thị trưởng New York cho biết thời hạn để các điểm vui chơi trên cắt đứt quan hệ làm ăn với Tổ chức Trump là khác nhau.

Hợp đồng tại đu quay sẽ chấm dứt sau 25 ngày, tại các sân trượt băng sẽ kết thúc sau 30, kể từ ngày có thông báo bằng văn bản gởi tới đơn vị quản lý các điểm vui chơi trên. Thủ tục liên quan tới sân golf Ferry Point phức tạp hơn nên có thể mất vài tháng để cắt đứt hợp đồng với Tổ chức Trump.

Ngày 6-1, những đối tượng được cho là người ủng hộ nhiệt thành của Tổng thống Trump đã gây ra vụ bạo loạn ở Điện Capitol khi lưỡng viện Mỹ họp kiểm phiếu đại cử tri bầu tổng thống.

Vụ việc đã khiến ông Trump bị Hạ viện Mỹ luận tội với cáo buộc "kích động nổi dậy". Ông Trump là tổng thống Mỹ duy nhất bị luận tội hai lần.