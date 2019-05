Triều Tiên vi phạm nghị quyết Hội đồng Bảo an LHQ?

Việc Triều Tiên thử "tên lửa đạn đạo" đầu tháng này đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, theo Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton. Theo tờ The Washington Post, đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ xác nhận vi phạm này.

Trả lời phỏng vấn ngày 25-5, ông Bolton còn khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ duy trì các biện pháp trừng phạt cho đến khi Bình Nhưỡng chịu rút lui.

Cố vấn Bolton cũng bảo vệ việc Mỹ bắt giữ một tàu chở hàng của Triều Tiên gần đây, lập luận rằng quan điểm của Washington về phi hạt nhân hóa với Bình Nhưỡng là nhất quán. Tuy nhiên, Mỹ luôn sẵn sàng nối lại đàm phán với Triều Tiên bất cứ lúc nào, ông Bolton nói thêm.



Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton trả lời các phóng viên ngày 24-5 tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AP.

Bài phát biểu của ông Bolton trước phóng viên ở Tokyo diễn ra cùng ngày với việc Tổng thống Trump thực hiện chuyến công du bốn ngày đến Nhật Bản. Trong chuyến thăm của mình, ông Trump và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sẽ bàn về việc đảm bảo tính toàn vẹn của nghị quyết Hội đồng Bảo an. Hai nhà lãnh đạo còn dự kiến sẽ thảo luận về Iran, cũng như thương mại và liên minh an ninh song phương, sau khi chơi golf và xem đấu vật sumo vào ngày 26-5.