TRỰC TIẾP: Đoàn xe Chủ tịch Kim Jong-un đang về Hà Nội

NHỮNG GÌ BIẾT ĐẾN LÚC NÀY?

* Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên chuyên cơ đến Việt Nam

* Đoàn Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đến và rời ga Đồng Đăng để về Hà Nội, nơi ông sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

XEM CHI TIẾT

9h45: Đường từ cầu Chương Dương về đến khách sạn Melia nơi ông Kim Jong-un sẽ ở tại Hà Nội đã cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông khiến cho các tuyến đường Hai Bà Trương, Trần Hưng Đạo ùn tắc nghiêm trọng, theo ghi nhận của phóng viên Pháp luật TP.HCM.

9h43: Ông Trump và ông Kim dự kiến sẽ gặp nhau ít nhất năm lần trong hai ngày thượng đỉnh tại Hà Nội. Trong đó, cả hai sẽ có một buổi nói chuyện cá nhân và cùng nhau ăn tối vào ngày mai (27-2). Nhà Trắng: Tối mai, ông Trump và ông Kim sẽ ăn tối cùng nhau (PLO)- Nhà Trắng vừa cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un sẽ ăn tối cùng nhau.

9h32: Theo thông tin chúng tôi có được, trước khi lên đường sang Việt Nam, trong buổi họp với các thống đốc bang ở Nhà Trắng ngày 24-2, Tổng thống Trump nói ông có “cảm giác đặc biệt” về lãnh đạo Kim Jong-un. Ông Trump nói ông có “quan hệ rất, rất tốt” với ông Kim Jong-un.

“Tôi tin thế khi chúng tôi nhìn vào mắt nhau. Nhưng quý vị sẽ nhìn thấy nhiều hơn trong vòng vài ngày tới. Tôi không thể nói trước với quý vị điều gì sẽ xảy ra. Tôi nghĩ cuối cùng điều đó sẽ đến nhưng tôi không thể nói trước với quý vị, và tôi không vội. Tôi không muốn thúc giục bất cứ ai, tôi chỉ không muốn có chuyện thử vũ khí. Miễn là không có thử vũ khí, chúng tôi vui rồi” – Washington Examiner dẫn lời ông Trump. Ông Trump nói có 'cảm giác đặc biệt' trước cuộc gặp ông Kim (PLO)- Ông Trump: Quý vị sẽ nhìn thấy nhiều hơn trong vòng vài ngày tới.





9h15: Không khí tại khách sạn Melia ngày càng sôi động khi cánh báo chí đến đây rất đông. Nhiều đài truyền hình quốc tế đang phát trực tiếp hiện trường. Công tác kiểm tra an ninh vẫn được thực hiện rất tập trung để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi đoàn ngoại giao Triều Tiên tiến về Hà Nội.



Clip: Đoàn xe hộ tống ông Kim Jong-un rời ga Đồng Đăng

Ngay tại các quán nước ven đường Lý Thường Kiệt, Dã Tượng gần khách sạn Melia, nhiều người dân đang xem tường thuật chương trình đón tiếp ông Kim Jong-un tại Đồng Đăng qua kênh truyền hình VTV1.



Người dân theo dõi lễ đón ông Kim Jong-un qua truyền hình.



Các quán cà phê sáng phát chương trình đón ông Kim Jong-un tại Đồng Đăng.

Đoàn xe hộ tống ông Kim rời ga Đồng Đăng (PLO)- Đoàn xe hộ tống ông Kim Jong-un rời ga Đồng Đăng về Hà Nội. Như thường lệ, 12 vệ sĩ đã chạy bộ quanh chiếc xe của ông Kim lúc xe bắt đầu lăn bánh.

9h08: Quốc lộ 1A hướng về cầu Phù Đổng được siết chặt an ninh.





9h05: Theo thông tin chúng tôi ghi nhận, máy bay chở Ngoại trưởng Mike Pompeo đã đáp xuống sân bay Nội Bài trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới. Trên Twitter, Ngoại trưởng Pompeo cũng đã tweet về chuyến đi của mình tới Việt Nam: “Lên đường tới châu Á dự hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên tại Hà Nội”.

Trong nỗ lực cải thiện mối quan hệ với Triều Tiên của Tổng thống Donald Trump, ông Pompeo đã luôn là một trong những nhân vật hàng đầu của Tổng thống khi vị Ngoại trưởng đã nhiều lần bay sang Triều Tiên để đàm phán với Bình Nhưỡng về tiến trình phi hạt nhân hoá trên bán đảo này.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Pompeo sẽ ở lại Hà Nội vào ngày 26 và 28 tháng 2 nhằm tham dự Thượng đỉnh lần hai của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.



Ông Pompeo đến Hà Nội.

8h57: Lực lượng chức năng bắt đầu phân luồng hạn chế phương tiện hướng từ đường Nguyễn Văn Cừ qua cầu Chương Dương vào nội đô.



Vì lý do an ninh, các điểm trên cao, kể cả cầu vượt đường bộ trên tuyến đường Lạng Sơn về Hà Nội qua ngả cầu Phù Đổng vượt sông Đuống, cầu Chương Dương vượt sông Hồng vào nội đô đều bị cấm. Dưới các chân cầu cho người đi bộ này, lực lượng công an, dân phòng chăng dây, cấm qua lại.



Chú rể phải đi bộ đón dâu trên đường Nguyễn Văn Cừ vì lực lượng chức năng phân luồng hạn chế ô tô.



Các tuyến đường được chuẩn bị đón mừng ông Kim Jong-un.

8h54: Bắt đầu hạn chế các phương tiện vào đường Nguyễn Văn Cừ.

Danh sách đoàn Việt Nam đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong - un ở ga Đồng Đăng, Lạng Sơn có: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Phương Thanh, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung.







8h49: Cầu đi bộ dọc tuyến Quốc lộ 5 về chân cầu Chương Dương bị cấm.





8h45: Xe bọc thép xuất hiện trên đường Hỏa Lò.





8h40: Hướng Nguyễn Văn Cừ về đến cầu Chương Dương đang ùn tắc khoảng 1km. Lực lượng chức năng gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, quân đội, công an xã được bố trí dày đặc (khoảng 5m/người) dọc đường từ Quốc lộ 5 về đến chân cầu Thăng Long.





8h35: Lối dẫn vào QL1B đi qua cầu phù đổng đã bị chặn ko cho ngdan và phương tiện vào.

Quốc lộ 1 là tuyến đường gần nhất nối Lạng Sơn với Hà Nội. Từ hôm qua, hơn 140km này đã được chặn lại, kiểm soát an ninh chặt chẽ, và hoàn toàn thông thoáng. Như thế, chỉ khoảng 1h30' nữa là đoàn xe của Chủ tịch Kim Jong - un sẽ về tới Hà Nội.





Ông đã lên chiếc xe bọc thép đợi sẵn. Xe chuyển bánh giữa hai hàng vệ sĩ bảo vệ. Chủ tịch Kim ngồi băng ghế sau, cửa kính mở, vẫy tay chào người dân nước chủ nhà.













8h28: Chủ tịch Kim Jong-un đã xuống tàu. Ông đi giữa hai hàng quan khách Việt Nam - Triều Tiên đón đoàn, và vẫy tay chào, mỉm cười trước ống kính của các hãng thông tấn.

Trong tiếng còi ú của xe dẫn đường, đoàn xe của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un chuyển bánh về Hà Nội. Như vậy, lễ đón Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại ga Đồng Đăng, tỉnh biên giới Lạng Sơn diễn ra chỉ vài phút.









Báo chí trong nước và nước ngoài tập trung rất đông để chuẩn bị đón ông Kim Jong-un

8g20: Trước khách sạn Melia (đường Lý Thường Kiệt) nơi dự kiến Chủ tịch Kim Jong-un sẽ ở lại khi đến Hà Nội, lực lượng an ninh đã cấm đường và lập rào chắn hai phía.





8h22: Xe chuẩn bị đón.

8h19: Tàu ông Kim dừng bánh.

8h17: Tàu chở ông Kim vào ga.

8h14: Tàu ông Kim chuẩn bi vào ga Đồng Đăng sau ít phút.

Video: Ông Trump lên chuyên cơ Không lực Một đến Việt Nam (PLO)-Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên chuyên cơ Không lực Một tại căn cứ không quân Andrews ở ngoại ô thủ đô Washington khoảng 12 giờ 34 ngày 25-2 giờ địa phương (0 giờ 34 ngày 26-2 giờ Việt Nam) để tới Hà Nội dự hội nghị thượng đỉnh lần hai với nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 27 và 28-2, theo trang tin MNS News.



Người dân vẫn kiên nhẫn theo dõi.



Đoàn xe chở chủ tịch Kim



Đoàn xe chở chủ tịch Kim









7h45: Đường Trần Quang Khải dẫn từ cầu Chương Dương xuống - đoạn đường đoàn Triều Tiên dự kiến sẽ đi qua để về KS Melia vẫn chưa cấm đường, nhưng an ninh thắt chặt, hàng rào, dây an ninh chăng dọc đường. Rất nhiều Cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, dân phòng đứng chốt chặn ở các nút giao để giữ trật tự, phân luồng đường. Thi thoảng có xe chuyên dụng đi tuần trên cung đường này hoà lẫn dòng người đang hối hả đến công sở buổi sáng dù vẫn có công an.

7h42: Phóng viên Triều Tiên xuất hiện ở ga Đồng Đăng.





7h40: Người dân đội mưa chờ đón đoàn.





7h35: An ninh được bố trí trên các nóc nhà quanh ga. Trời Lạng Sơn mưa nặng hạt nhưng không ai rời vị trí.

7h25: Xe Triều Tiên rời đi. Người dân đón bên ngoài.















Từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26-2, cấm đối với các loại xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa (trừ các xe phục vụ Hội nghị, xe có phù hiệu bảo vệ và xe giải quyết, khắc phục các sự cố); đồng thời hạn chế đối với xe ô tô, mô tô cá nhân hoạt động trên các tuyến đường, như: Quốc lộ 1B (đoạn tiếp giáp Hà Nội, Bắc Ninh đến khu vực đường dẫn vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng), lối lên, xuống cao tốc Hà Nội - Bắc Giang với QL5, đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Cừ, cầu Chương Dương, Trần Quang Khải, Tràng Tiền, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Trần Khánh Dư, Đê 401.

7:15: Đoàn Triều Tiên đã tới ga.

7g00: Đoàn cận vệ của ông Kim từ Hà Nội lên đã tiến vào ga.



Người dân đứng chờ ông Kim Jong-un trước ga Đồng Đăng. Ngoài trời vẫn có mưa nhẹ, nhưng người dân đã đến ga Đồng Đăng từ rất sớm.



Đồng Đăng chuẩn bị đón ông Kim Jong-un.

6g56: Đoàn tàu Chủ tịch Kim Jong-un đã vào Việt Nam.

Tại ga đồng đăng mọi việc đã chuẩn bị đón chủ tịch Kim hoàn tất. Đoàn xe dẫn đường và đón đoàn đã vào vị trí được phân công. Quần chúng ở khu vực quang ga ra khu vực đón đoàn rất đông. Họ được sắp xếp trật tự.

Trời ở ga Đồng Đăng vẫn còn mưa nhẹ. Các đài truyền hình nước ngoài liên tục đưa hình ảnh về nước. Quân nhạc đã nổi lên ở trong ga.

Tiết lộ cảnh ông Kim lên tàu hỏa sang Việt Nam (PLO)- “Đoàn Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên đang di chuyển bằng tàu hỏa qua Trung Quốc đến Việt Nam. Khi đến ga Đồng Đăng, đoàn Triều Tiên đi ô tô về Hà Nội”, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết.

6g55: Người dân và phóng viên báo chí tiếp tục chờ.









6g30: Đoàn đón tiếp Triều Tiên bao gồm các nhà chức trách, các nhóm học sinh đã vào tâm thế sẵn sàng. Lực lượng xe hộ tống và lực lượng an ninh đã bắt đầu chuẩn bị đón tiếp đoàn Triều Tiên tại ga Đồng Đăng.



Công tác chuẩn bị đón Chủ tịch Kim Jong-un đã sẵn sàng.

5g30 sáng: Dù trời mưa nhưng rất đông người dân đang chờ đón đoàn ngoại giao CHDCND Triều Tiên.

Theo ghi nhận của Pháp Luật TP.HCM, rất đông giới báo chí đã vào thế sẵn sàng tác nghiệp. “Các anh em báo chí đã không ngủ từ đêm qua để đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc quan trọng nào”, nhà báo Đức Trọng từ ga Đồng Đăng cho biết.



Ga Đồng Đăng.



Đông đảo phóng viên tập trung.



An ninh thắt chặt



Chuẩn bị sẵn sàng.



Người dân nô nức chờ đón ông Kim.

Công an bảo vệ an ninh tại ga.

Thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra tại Hà Nội từ ngày 27 đến 28-2. PLO.VN sẽ liên tục cập nhật thông tin về sự kiện này từ 26 đến hết ngày 28-2. Bấm F5 để cập nhật thông tin mới nhất.