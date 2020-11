Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 đang đến gần. Chỉ chưa đầy 24 giờ nữa, ngày bỏ phiếu chính thức 3-11 sẽ bắt đầu và không khí bầu cử ở Mỹ đang nóng hơn bao giờ hết.

Theo thống kê của đài CNN, ít nhất 91,6 triệu người dân Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm. Trong khi đó, hai ứng cử viên của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa vẫn tiếp tục chiến dịch tranh cử của mình với mong muốn kêu gọi những sự ủng hộ vào giờ chót.

Ngày 1-11, ứng cử viên đảng Cộng hòa - đương kim Tổng thống Donald Trump đã tích cực vận động tranh cử tại năm bang là Michigan, Iowa, North Carolina, Georgia và Florida, theo báo The Washington Post.



Ông Donald Trump phát biểu tranh cử tại sân bay khu vực Dubuque, bang Iowa hôm 1-11. Ảnh: AP

Trong khi đó, cựu Phó Tổng thống Joe Biden - người đại diện cho đảng Dân chủ - dành toàn bộ hoạt động tranh cử trong ngày 1-11 ở bang chiến địa Pennsylvania.

Trong ngày cuối cùng trước bầu cử, ông Trump tiếp tục tần suất tranh cử năm lần mỗi ngày. Trong ngày 2-11, ông sẽ gặp gỡ những người ủng hộ mình tại bang North Carolina, Pennsylvania, Michigan (bao gồm 2 sự kiện riêng biệt), Wisconsin.



Những người ủng hộ ông Joe Biden tham gia sự kiện của đảng Dân chủ ở công viên Franklin Delano Roosevelt (bang Pennsylvania) tối 1-11. Ảnh: AP

Còn ông Biden sẽ tiếp tục hoạt động tranh cử trong ngày 2-11 ở Pennsylvania, sau đó di chuyển đến bang Ohio.

Hai ứng cử viên phó tổng thống cũng tích cực tham gia vận động tranh cử.



Ứng cử viên phó tổng thống bên đảng Cộng hòa, đương kim Phó Tổng thống Mike Pence phát biểu tại TP Elizabeth (bang North Carolina) hôm 1-11. Ảnh: TWITTER

Đại diện của đảng Cộng hòa, đương kim Phó Tổng thống Mike Pence sẽ có mặt tại các sự kiện ở Pennsylvania và Wisconsin trước khi tham gia sự kiện tranh cử cuối ngày 2-11 của ông Trump ở Michigan.

Còn ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân chủ, bà Kamala Harris chỉ hỗ trợ ông Biden tại bang Pennsylvania trong ngày 2-11. Trước đó, trong ngày 1-11, bà Harris đã đến hai sự kiện tại Georgia và North Carolina.



Ứng cử viên phó tổng thống bên đảng Dân chủ, bà Kamala Harris phát biểu tranh cử tại bang Georgia hôm 1-11. Ảnh: ATLANTA JOURNAL-CONSTITUTION

Tối 1-11, trong những bài phát biểu tranh cử cuối cùng trong mùa bầu cử năm 2020 ở Pennsylvania, Tổng thống Trump nhắc lại nghi ngờ về tính công bằng của kỳ bỏ phiếu này. Ông Trump tuyên bố sẵn sàng yêu cầu tòa án xác minh kết quả bỏ phiếu tại nhiều bang, nhất là các bang có thống đốc là người của đảng Dân chủ.

Trong cùng ngày, cựu Phó Tổng thống Biden phát biểu trước những cử tri ủng hộ mình tại TP Philadelphia (bang Pennsylvania) rằng "Tổng thống (Trump) sẽ không chiến thắng cuộc bầu cử này bằng những cách bất hợp pháp".



THE NEW YORK TIMES so sánh hai hoạt động tranh cử của ông Donald Trump (bang Georgia - trái) và ông Joe Biden (bang Pennsylvania - phải) hôm 1-11.

Bất chấp những hoạt động tranh cử rầm rộ, giới quan sát cho rằng các ứng cử viên khó có thể làm thay đổi quyết định của các cử tri mà chỉ có thể kêu gọi thêm nhiều người ủng hộ mình đi bỏ phiếu.

Tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm trong mùa bầu cử năm 2020 lớn hơn nhiều so với bốn năm trước đó. Một trong những lý do chính là người dân lo ngại việc tụ tập đông người trong ngày 3-11 có thể gia tăng nguy cơ lây nhiễm COVID-19.



Không khí tại một điểm bỏ phiếu sớm tại bang Virginia hôm 31-10. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo CNN, tại 16 tiểu bang, số lượng cử tri bỏ phiếu sớm đã vượt quá 50% số người đăng ký đi bầu. Tổng số phiếu bầu sớm (91,6 triệu) đã vượt 2/3 tổng số phiếu được kiểm trong đợt bầu cử năm 2016 (khoảng 136.5 triệu).



Không khí tại một điểm bỏ phiếu sớm tại bang New York hôm 1-11. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ngoài ra, một lượng lớn cử tri đã đăng ký bỏ phiếu qua đường bưu điện. Đặc biệt, tại bang Pennsylvania, số phiếu bầu qua thư năm 2020 gấp hơn 28 lần số phiếu tương ứng ở bốn năm trước, theo báo The New York Times.



Những người ủng hộ ông Donald Trump (đảng Cộng hòa) tập trung trên cầu Mario M. Cuomo (bang New York) hôm 1-11, làm tắc nghẽn giao thông. Ảnh: GETTY IMAGES

Các cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy ông Biden đang giành nhiều ưu thế trước đối thủ đến từ đảng Cộng hòa. Các thống kê tính đến sáng 2-11 (giờ Mỹ), cơ hội tái đắc cử của ông Trump chỉ là 9%, thấp hơn 1% so với một ngày trước đó, theo chuyên trang Five Thirty Eight.



Theo bản đồ thống kê mới nhất của đài CBS NEWS, ông Joe Biden có khả năng giành được 279 phiếu đại cử tri, còn ông Donald Trump có thể chỉ giành được 163 phiếu đại cử tri.

Tuy nhiên, khảo sát do The Washington Post tiến hành cùng tờ ABC News ngày 1-11 và 2-11 đưa ra kết quả đáng chú ý. Ông Trump có vẻ đang cải thiện vị thế và vươn lên dẫn trước ông Biden ở hai bang chiến địa là Iowa (cách biệt 7%) và Florida (cách biệt 2%).