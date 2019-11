Trung Quốc cảnh báo Mỹ không đưa tên lửa sát cửa nhà Bắc Kinh

Một quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng các tên lửa tầm trung của Trung Quốc được lắp bên trong các đường biên giới của nước này, đồng thời cảnh báo Mỹ không triển khai các lực lượng ngay sát cửa nhà của Bắc Kinh.

“Các tên lửa của chúng tôi được lắp trên lãnh thổ của chúng tôi. Chúng không đặt ra đe dọa cho Mỹ, ít nhất nếu Mỹ không triển khai các tàu chiến sát lãnh thổ chúng tôi”, hãng tin RT dẫn lời Tổng giám đốc Cơ quan kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Fu Cong, nói ngày 8-11.



Các phương tiện quân sự chở tên lửa tấn công phóng từ mặt đất DF-100 trong một cuộc duyệt binh hồi tháng 10 của Trung Quốc. Ảnh: AFP

Phát biểu tại một sự kiện về kiểm soát vũ khí ở Moscow (Nga), ông Fu nhấn mạnh việc triển khai các tên lửa Mỹ trong khu vực sẽ là “hành đồng khiêu khích và gây bất ổn”.

“Mỹ đã nói về kế hoạch bố trí các tên lửa tầm trung của họ ngay sát Trung Quốc, gần với ngưỡng cửa của chúng tôi. Điều đó sẽ ngay lập tức đặt ra đe dọa cho các bệ phóng và địa điểm then chốt của chúng tôi. Đó sẽ là mối đe dọa đối với sự sống còn của các lực lượng hạt nhân Trung Quốc”, ông Fu nói.

Lầu Năm Góc tăng tốc phát triển tên lửa mới sau khi Mỹ hồi tháng 8 rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) ký với Nga năm 1987. Thỏa thuận này cấm hai nước phát triển và vận hành tất cả tên lửa phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 đến 5.500 km.

Cũng trong tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper phát biểu ủng hộ triển khai tên lửa tầm trung tới châu Á.

Tuyên bố của ông Esper đã chọc giận các quan chức Trung Quốc. Phía Trung Quốc cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào đưa tên lửa sát Trung Quốc sẽ làm suy yếu hòa bình và ổn định khu vực.

“Nếu điều đó xảy ra, Trung Quốc sẽ không có lựa chọn nào ngoài việc đưa ra các biện pháp đáp trả cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia nước này”, ông Fu nói hồi tháng trước.