Trung Quốc cáo buộc Mỹ đang cố gắng hướng chỉ trích của dư luận khỏi thực tế chính phủ Mỹ phản ứng không hiệu quả trước đại dịch COVID-19, đài CGTN đưa tin.

Ngày 19-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng Washington cố gắng bôi nhọ Bắc Kinh và đã tính toán sai lầm khi nghĩ rằng có thể dùng Trung Quốc để tránh trách nhiệm của chính mình.



Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. Ảnh: CNBC

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nhấn mạnh Bắc Kinh vẫn cam kết thực hiện nghĩa vụ của một quốc gia thành viên và đóng góp đầy đủ về tài chính cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) một cách kịp thời.

Ông Triệu kêu gọi các chính trị gia Mỹ chịu trách nhiệm cho các hành động thiếu hiệu quả của mình và tăng cường hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống COVID-19.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố bức thư gửi Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Bức thư như một tối hậu thư dọa đóng băng vĩnh viễn ngân sách cho WHO khi Mỹ sẽ “xem xét lại tư cách thành viên" nếu WHO không “cải thiện đáng kể” trong 30 ngày.

Trong thư, ông Trump cáo buộc WHO đưa ra những tuyên bố “không chính xác hoặc gây hiểu lầm” về COVID-19 và được cho thỏa hiệp với Trung Quốc để không tuyên bố dịch COVID-19 là tình trạng khẩn cấp toàn cầu.

Động thái mới nhất này của ông Trump càng làm nghiêm trọng thêm sự căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan tới đại dịch COVID-19.

Mỹ luôn cáo buộc Trung Quốc không minh bạch thông tin dịch bệnh, gây áp lực lên WHO. Thậm chí một phòng thí nghiệm ở TP Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) - nơi bùng phát dịch bệnh - bị Mỹ cáo buộc là đã làm rò rỉ mầm bệnh.

Trung Quốc và WHO đều phủ nhận các cáo buộc này.

Nhận xét về các diễn biến mới đây trong quan hệ Trung-Mỹ, ông Đằng Kiến Quần - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Mỹ thuộc Viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế Trung Quốc cho rằng Mỹ đang thể hiện quan điểm "tách" ra khỏi Trung Quốc, theo đài CCTV. "Mỹ thực sự muốn tách khỏi sự hợp tác với Trung Quốc ở mọi mặt và điều đó đang diễn ra" - ông Đằng nói. Tuy nhiên, ông Đằng cho rằng quan điểm này không hiệu quả và sẽ không thể trụ vững trong tương lai. Ông cho rằng về lâu dài, Mỹ không thể cắt đứt hoàn toàn hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và các lĩnh vực khác.