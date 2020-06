Trung Quốc quan ngại sâu sắc động thái của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe muốn dẫn đầu nhóm G7 ra tuyên bố về việc Trung Quốc ban hành luật an ninh quốc gia cho Hong Kong, hãng tin Reuters cho hay.

Phát biểu trước Nghị viện Nhật sáng 10-6, Thủ tướng Abe cho rằng G7 có "sứ mệnh" dẫn dắt dư luận thế giới và mong muốn Tokyo "đi đầu trong việc đưa ra tuyên bố về vấn đề 'một quốc gia, hai chế độ' tại Hong Kong".

Trả lời phóng viên trong cuộc họp báo chiều 10-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh nói Bắc Kinh "quan ngại sâu sắc" về động thái này của ông Abe.



Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC

Bà Hoa nhắc lại rằng các sự vụ liên quan tới Hong Kong là vấn đề nội bộ của Trung Quốc và các quốc gia khác không có quyền can thiệp vào.

Đề xuất của Thủ tướng Nhật được đưa ra trong bối cảnh Tokyo ở thế khó xử, phải cân nhắc giữa đối tác thương mại Trung Quốc đồng minh địa chính trị Mỹ, theo báo South China Morning Post.

Tiến sĩ Miwa Hirono, chuyên gia nghiên cứu Trung Quốc tại đại học Ritsumeikan ở TP Kyoto (Nhật) nhận định động thái của ông Abe cho thấy Tokyo sẵn sàng đảm nhận vai trò dẫn dắt về mặt ngoại giao, đồng thời cân bằng được quan hệ giữa Nhật với Trung Quốc và với Mỹ.

Giáo sư Lưu Giang Vĩnh - chuyên gia nghiên cứu về Nhật tại Viện Quốc tế học thuộc đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) - nhận định trong bối cảnh căng thẳng Trung-Mỹ hiện tại, Tokyo đang đứng về phía Washington.

"Về mặt hệ tư tưởng và mặt chính trị, không nghi ngờ gì việc Tokyo đánh giá liên minh với Mỹ cao hơn việc cải thiện quan hệ Trung-Nhật" - ông Lưu nói.

Trong khi đó, ông Lương Vân Tường - chuyên gia quan hệ quốc tế của đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) - cho rằng "Nhật chia sẻ với Mỹ mối quan tâm về Hong Kong và nguyên tắc 'một quốc gia, hai chế độ' nhưng cũng quan ngại việc phải đối đầu mạnh mẽ với Trung Quốc".