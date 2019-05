Truyền hình TQ bỏ phim Hollywood, thay phim nội chống Mỹ

Trong bối cảnh khoảng cách giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng xa liên quan căng thẳng thương mại, một kênh truyền hình lớn của Trung Quốc vừa cho rút toàn bộ các bộ phim của Hollywood và cả các phim của Trung Quốc nhưng có quay tại Mỹ khỏi lịch chiếu. China Movie Channel còn được biết đến là CCTV-6 đã thay vào đó là các phim thời chiến của Trung Quốc với nội dung, cảnh phim binh sĩ Trung Quốc đánh bại binh sĩ Mỹ.



CCTV-6 đưa vào lịch chiếu khung giờ vàng buổi tối các phim chiến tranh chống Mỹ do Trung Quốc sản xuất từ giữa thế kỷ trước. Chẳng hạn các phim “Những người con trai và con gái anh hùng” – năm 1964, “Cuộc chiến trên núi Shangganling” –năm 1954, “Cuộc tấn công bất ngờ” – năm 1960 được chiếu từ ngày 17 đến 19-5, trang web What's on Weibo đưa tin.



Áp phích phim thời chiến của Trung Quốc. Ảnh: TWITTER



Ba bộ phim này được chiếu là một phần của thể loại phim “chống Mỹ, giúp Triều Tiên” và mô tả lại sự can dự của Trung Quốc vào cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953 khi Trung Quốc đứng về phía CHDCND Triều Tiên. Tháng 10-1950, khi Mỹ đưa quân vào Triều Tiên, Trung Quốc đã gửi 270.000 binh sĩ thuộc lực lượng quân đội nhân dân tình nguyện băng qua sông Áp Lục đến Triều Tiên giúp kháng cự.



Trong bs bộ phim CCTV-6 chiếu thì “Trận chiến trên núi Shanggaling” có lẽ là bộ phim gợi liên tưởng đến thời kỳ đó nhiều nhất, báo Asia Times nhận định. Bộ phim mô tả trận chiến ở Đồi Tam giác – một trận chiến mang tính quyết định gần khu vực mà hiện nay là Khu phi quân sự phân cách hai miền Triều Tiên, buộc phía Mỹ phải tìm kiếm một lệnh ngừng bắn. Những phim còn lại cũng không kém dữ dội.



CCTV-6 tiếp cận được 500 triệu người xem ở 23 tỉnh của Trung Quốc, theo thông tin từ Global Times.

Tuy nhiên, nhiều người phản ứng rằng việc chiếu các bộ phim cũ thời điểm này có phần lạc hậu, và không hài lòng về giá trị tuyên truyền của phim.

“Có vẻ như lúc này không có bộ phim truyền hình hay điện ảnh chống Mỹ nào, vì thế họ dùng những bộ phim cũ này… điều này không ích lợi gì” – Global Times dẫn lời một người dân Trung Quốc.



Binh sĩ quân đội Trung Quốc bắn pháo trong khi xâm nhập vĩ tuyến 38 trong cuộc tấn công năm mới. Ảnh: FLICKR



Không khí chống Mỹ dần xuất hiện rõ hơn ở Trung Quốc sau khi Tổng thống Donald Trump tuần trước quyết định tăng mức thuế quan đánh lên 200 tỉ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc từ 10% lên 25%, cũng như ra đòn tấn công vào tập đoàn thiết bị viễn thông Huawei. Ngày 20-5, hàng loạt gã khổng lồ công nghệ Mỹ như Google, Intel, Qualcomm…ngưng hợp tác nhiều hạng mục với Huawei.