'Tuần trăng mật' của ông Biden và sự phật lòng từ đảng Dân chủ

Theo kênh Channel News Asia, một tháng sau khi nhậm chức, Tổng thống Joe Biden đang làm việc ở mức cao nhất để đảm bảo một gói cứu trợ kinh tế toàn quốc.

Ngoài ra, ông cũng đã đảo ngược các chính sách của người tiền nhiệm Donald Trump từ biến đổi khí hậu đến dỡ bỏ lệnh cấm đi lại, và nâng tỉ lệ phân phối COVID-19 hàng ngày ở Mỹ lên 55%.



Song, các đảng viên Dân chủ và Cộng hòa cho biết chiến lược của Nhà Trắng nhằm tránh các cuộc chiến chính trị, tập trung vào chính sách thu hút nhiều cử tri và phớt lờ các công kích của đảng Cộng hòa sẽ gặp khó trong những tháng tới, ngay cả khi hàng triệu người Mỹ được tiêm chủng và nền kinh tế phục hồi.



Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

Ông Jim Manley - người từng là trợ lý hàng đầu của Lãnh đạo phe đa số Dân chủ tại Thượng viện Harry Reid, cho biết: "Họ sẽ gặp một số vấn đề ngay sau đó".



Theo ông, kể từ khi lên nắm quyền, ông Biden đã ban hành nhiều chính sách, bao gồm cả việc thúc đẩy một số dự luật hiện gây chia rẽ đảng Dân chủ như giảm nợ đại học, tăng thuế và hạn chế ngành năng lượng. Trong khi đó, nhiều vấn đề phức tạp, từ thuế quan thương mại đến chính sách của Trung Quốc đến giám sát công nghệ, vẫn đang được xem xét.



Về điều này, ông Manley đưa ra dẫn chứng việc đảng Dân chủ đang nỗ lực để thông qua gói kích thích kinh tế của họ ngay cả khi không nhận được sự ủng hộ từ phe Cộng hòa, trước thời hạn quan trọng vào giữa tháng 3 tới.



Dự luật chỉ cần đa số phiếu để thông qua. Tuy nhiên, điều này đặt ra một vấn đề là tất cả đảng viên Dân chủ phải bỏ phiếu ủng hộ. Ngày càng có nhiều nghi vực rằng dự luật sẽ bao gồm điều khoản nâng mức lương tối thiểu liên bang lên 15 USD - một điều sẽ khiến các đảng viên Dân chủ tự do thất vọng.



"Tôi có thể thấy có một số vết nứt đang dần xuất hiện" - ông Manley nói.



Theo Channel News Asia, những rạn nứt đó thể hiện rõ khi một số đảng viên Dân chủ, bao gồm Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez đến từ New York và Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của Massachusetts chỉ trích ông Biden vì không đồng ý với các thành viên trong đảng về việc giảm 50.000 USD tiền nợ cho sinh viên Mỹ.



Trong khi đó, dự luật nhập cư toàn diện do Nhà Trắng hậu thuẫn được công bố vào ngày 18-2 cũng đang gặp nhiều trắc trở và nhiều khả năng sẽ không được Thượng viện thông qua.



"Ông Biden đang tận hưởng kỳ trăng mật, nhưng chúng ta đều biết rằng tuần trăng mật rồi cũng sẽ kết thúc" - ông Paul Shumaker, một chiến lược gia của đảng Dân chủ nói.