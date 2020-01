Tham mưu trưởng Liên quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Hossein Salami tuyên bố Tehran không muốn chiến tranh, nhưng không sợ bất kỳ xung đột nào, hãng thông tấn Tasnim đưa tin ngày 2-1.

Tuyên bố được đưa ra sau cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran đứng đằng sau vụ biểu tình và đốt phá ở Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad diễn ra từ trưa ngày 31-12.



Tham mưu trưởng Liên quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Thiếu tướng Hossein Salami trong một hội nghị ngày 29-12-2018. Ảnh: AFP

"Chúng tôi không dẫn dắt đất nước đến một cuộc chiến tranh, nhưng chúng tôi không ngại bất bỳ cuộc chiến nào", Thiếu tướng Hossein Salami nói trong một hội nghị ngày 2-1 ở thành phố Ahvaz.

Ông nhấn mạnh "Iran đang đi đúng hướng", còn việc Mỹ đổ lỗi cho Tehran đứng đằng sau vụ biểu tình và đốt phá ở Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad chỉ là "một bằng chứng cho sức mạnh của Iran".

Ông cũng yêu cầu Mỹ cần cẩn trọng và "phát ngôn chính xác về đất nước Iran", tránh những cáo buộc vô căn cứ.

Nhắc lại tuyên bố lên án Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của Iraq, ông Salami nhận định "sự thù ghét đối với Mỹ đang lan rộng khắp thế giới" do những động thái Washington can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác.

Trước đó, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Liên quân của Quân đội Hồi giáo Iran (AJA), Đại tướng Abdolrahim Mousavi cho biết AJA đã sẵn sàng đối đầu với "kẻ thù".

"Lực lượng vũ trang của chúng tôi đang giám sát mọi động thái, và nếu ai đó có hành xử sai lầm dù nhỏ nhất thì họ sẽ phản ứng dứt khoát, và nếu tình hình nóng lên thì chúng tôi sẽ cho thấy khả năng của mình trước kẻ thù", đài truyền hình nhà nước IRIB dẫn lời ông Mousavi nói.

Ngày 31-12, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter cáo buộc Iran lên kế hoạch xung đột ở Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad và nhấn mạnh "đây không phải là cảnh báo, đây là đe dọa" rằng Tehran phải nhận hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, trong buổi tiệc đón giao thừa ở Washington, ông Trump nói với truyền thông rằng không muốn chiến tranh với Iran.

Những phát ngôn này của ông Trump được đưa ra sau khi những người ủng hộ lực lượng dân quân Kata'ib Hezbollah tụ tập biểu tình và xâm nhập vào Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad để phản đối các cuộc không kích của Mỹ hôm 29-12.

Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei cùng các quan chức cấp cao Iran cáo buộc Mỹ đã xâm phạm chủ quyền và can thiệp vào công việc nội bộ của Baghdad khi tấn công vào lực lượng Kata'ib Hezbollah trên lãnh thổ quốc gia Iraq.

Mỹ cho rằng các vụ không kích chỉ là "hành động phòng thủ" chính đáng để nhóm dân quân này không còn khả năng tấn công vào binh sĩ Mỹ.