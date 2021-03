Một thành viên lực lượng dân quân chống chính quyền Syria cáo buộc các tướng Mỹ trong một căn cứ của liên quân quốc tế chống khủng bố dính líu tới việc biển thủ khoản tiền được phân bổ từ Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), hãng thông tấn TASS đưa tin hôm 10-3.

Một phần tử chống chính quyền Damascus tên Muayed Alabein tiết lộ rằng ở nhóm dân quân Mahavir al-Saura, đã có tình trạng chiếm đoạt một cách có hệ thống tiền do NATO phân bổ. Nhóm này được cho là đang đóng quân tại khu vực do Mỹ và liên quân kiểm soát tại tỉnh Homs, miền trung Syria.

“Vụ trộm (tiền do NATO phân bổ - PV) bắt nguồn từ ông Muhammed al-Tal, chỉ huy của nhóm Mahavir al-Saura. Việc này xảy ra với sự phối hợp chặt chẽ của bộ chỉ huy Mỹ đóng tại đó” - Alabein tiết lộ.



Ảnh minh họa - Lính Mỹ trong một nhiệm vụ năm 2018 ở tỉnh Homs (Syria). Ảnh: THỦY QUÂN LỤC CHIẾN MỸ

Theo tay súng này, Mahavir al-Saura được hứa hỗ trợ 700-800 USD song các tay súng trong nhóm chỉ nhận được 300 USD còn số tiền còn lại đã bị ông Muhammed và các tướng Mỹ biển thủ.

Theo mô tả của TASS, Alabein từng hoạt động nhiều năm trong khu vực do Mỹ kiểm soát ở Syria, nhận tiền từ nước ngoài và mua sắm hàng hóa để bán lại cho các tay súng trong khu vực. Tên này đã nhiều lần ra khỏi khu vực do Mỹ kiểm soát với nhiệm vụ xây dựng mạng lưới điệp viên tại các khu vực do chính quyền Damascus quản lý nhưng đã bị quân chính phủ Syria bắt giữ.