Trang tin quân sự Defence Blog ngày 18-8 cho biết một máy bay do thám không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ đã rơi trên bầu trời tỉnh Idlib, phía Tây Bắc Syria hiện đang do các lực lượng thân Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát.

Đáng chú ý, các tay súng ở đây ban đầu tưởng nhầm là máy bay do thám không người lái Orlan-10 của Nga bị rơi nhưng khi tiếp cận hiện trường mới biết là máy bay của Mỹ.

Hiện chưa rõ nguyên nhân tại sao chiếc MQ-9 Reaper gặp nạn. Defence Blog cho rằng máy bay bị bắn rơi nhưng tạp chí The Drive lại nêu khả năng chiếc MQ-9 Reaper bị rơi đã đâm phải một chiếc MQ-9 Reaper khác do thời gian gần đây Mỹ triển khai nhiều máy bay loại này đến Idlib.

Dù vậy, video tại hiện trường chỉ quay cảnh một chiếc MQ-9 Reaper phát nổ rồi lao xuống mặt đất, ngoài ra không thấy thêm máy bay nào khác.

Video quay cảnh máy bay máy bay do thám không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ rơi trên bầu trời tỉnh Idlib, Syria ngày 18-8. Nguồn: TWITTER

Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đến nay chưa ra đưa ra tuyên bố chính thức nào về thông tin trên.

Ra đời vào năm 2001, mỗi chiếc MQ-9 Reaper ước tính trị giá hơn 50 triệu USD và đến nay vẫn được giới chức Washington tin dùng tại các điểm nóng trên thế giới, nơi có quân đội Mỹ hiện diện.