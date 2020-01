Ngày 14-1, một đoạn video được đăng tải lên mạng YouTube quay lại rõ diễn biến vụ tên lửa Iran vô tình bắn rơi một máy bay chở khách của hãng hàng không Ukrainian International Airlines hôm 8-1.

Đoạn video được trích xuất từ một camera an ninh ở làng Bidkaneh, cách căn cứ quân sự của Iran khoảng 6,5km. Video được một người dân Iran đăng lên trang YouTube cá nhân và đã được báo The New York Times xác nhận là thật.

Video trích xuất từ camera an ninh ghi lại rõ ràng cảnh tên lửa Iran vô tình bắn rơi máy bay Ukraine. Nguồn: YOUTUBE

Ngày 8-1, một máy bay chở khách của Ukraine đã bị rơi ở thủ đô Tehran (Iran). Vụ tai nạn làm toàn bộ 176 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Ban đầu, Iran công bố máy bay bị rơi do lỗi kỹ thuật. Nhưng đến ngày 11-1, giới chức nước này chính thức thừa nhận máy bay đã bị các tên lửa phòng không nước này bắn rơi do "lỗi của con người".

Vụ tai nạn xảy ra trong bối cảnh đất nước Iran được đặt trong tình trạng báo động cao sau cái chết của Thiếu tướng Qassem Soleimani - chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran bị Mỹ hạ sát bằng máy bay không người lái hôm 3-1.

Ngay trước vụ rơi máy bay, Iran đã nã hai đợt tên lửa đạn đạo vào lực lượng Mỹ đóng ở Iraq nhằm trả đũa cho cái chết của Tướng Soleimani.