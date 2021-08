Lực lượng Taliban đã nổ súng vào không trung để ăn mừng sau khi chiếc máy bay Mỹ cuối cùng cất cánh từ sân bay Kabul, đánh dấu kết thúc chiến dịch rút quân và di tản của Mỹ ở Afghanistan, hãng tin AP cho hay.

Chiếc máy bay cuối cùng của Mỹ đã cất cánh vào 11 giờ 59 phút khuya 30-8, tức 2 giờ 29 phút ngày 31-8, giờ Việt Nam. Đại biện lâm thời Mỹ tại Afghanistan, ông Ross Wilson đã trở về Mỹ trên chuyến bay này.

Sau đó, người phát ngôn của Taliban, ông Zabihullah Mujahid nói: “Các binh lính Mỹ đã rời khỏi sân bay Kabul và đất nước của chúng ta (Afghanistan) đã được hoàn toàn độc lập”.

Những vệt sáng hướng lên không trung ở TP Kabul là đường đạn khi lực lượng Taliban nổ súng ăn mừng việc Mỹ rút hết quân khỏi Afghanistan. Nguồn: RT

Một chiến binh Taliban trực tại sân bay Kabul tên Hemad Sherzad vui mừng tới mức “không thể diễn tả bằng lời niềm hạnh phúc” khi thấy những chiếc máy bay Mỹ cuối cùng rời đi.

Người này nhấn mạnh rằng cuộc chiến ở Afghanistan “đã kết thúc” và Taliban đã nhận lại thành quả từ “20 năm hy sinh” chống lại sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Afghanistan.

Một nhà báo cộng tác với đài RT đã quay lại khung cảnh Kabul sau khi Mỹ hoàn tất việc rút quân. Những vệt sáng trong không trung xuất phát từ sân bay Kabul chính là đường đạn của những màn nổ súng ăn mừng của lực lượng Taliban. Tiếng đạn nổ có thể được nghe thấy rõ trong video.

Còn tại Washington, Tướng Frank McKenzie, Tư lệnh Bộ Tư lệnh miền Trung của Mỹ (CENTCOM) thông báo Mỹ đã hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan, kết thúc 20 năm tham chiến tại quốc gia bất ổn này.

Tính từ ngày 14-8 tới ngày 30-8, Mỹ đã đưa hơn 122.000 người rời khỏi Afghanistan. Những người này bao gồm công dân Mỹ hoặc công dân Afghanistan từng làm việc cho các lực lượng phương Tây - những người bị cho là “dễ bị tổn thương” khi Taliban nắm quyền điều hành đất nước.

Tuy nhiên, Tướng McKenzie cho biết vẫn còn vài chục người Mỹ không thể tới sân bay Kabul và vẫn mắc kẹt ở quốc gia này. Ông McKenzie lưu ý rằng dù cho quân Mỹ có ở lại Kabul thêm cả chục ngày nữa thì cũng không thể đưa thêm ai rời khỏi Afghanistan.

Cùng với đó, hàng ngàn người Afghanistan đủ điều kiện được hỗ trợ di tản không tiếp cận được các chuyến bay do Mỹ tổ chức.