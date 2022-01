Hãng tin AFP cho biết tòa nhà Quốc hội Nam Phi vừa bất ngờ bốc cháy dữ dội hôm 2-1 (giờ địa phương).

Phát ngôn viên Quốc hội Nam Phi Moloto Mothapo cho biết do lửa lớn nên tới giờ lực lượng cứu hỏa vẫn chưa thể dập tắt.

Ngọn lửa được cho là bắt đầu bùng lên vào khoảng sáng 2-1 (giờ địa phương) ở khu cổ nhất của tòa nhà, hiện không còn được sử dụng và được xây phần nhiều bằng gỗ nên dễ cháy, trước khi lan sang các khu được xây gần đây. Vụ cháy làm sập phần mái của khu nhà cổ và thiêu rụi nhiều phòng ở lầu 3 - nơi đặt hàng ghế cho các nghị sĩ ngồi làm việc.

Hiện trường vụ cháy tòa nhà Quốc hội Nam Phi ngày 2-1. Nguồn: THE GUARDIAN

Một nhóm lính cứu hộ ban đầu đã được điều động nhanh tới hiện trường để dập lửa nhưng sau vài giờ thì không dập được, phải rút lui và gọi thêm nhân sự chi viện. Ước tính có khoảng 70 lính cứu hỏa được huy động cho vụ cháy ở tòa nhà Quốc hội, mang theo cả xe cẩu để đưa nước lên độ cao cần thiết.

Bộ trưởng Công chính và Hạ tầng Nam Phi Patricia De Lille đã ra thông báo không có thương vong nào và nguyên nhân vụ việc đang được điều làm rõ.

Trong khi đó, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ được một nghi phạm và đã tạm giữ để thẩm vấn. Lực lượng cảnh sát thủ đô Cape Town cũng xác nhận là đã bắt giữ một đối tượng nam trong khuôn viên tòa nhà Quốc hội và đang tiến hành thủ tục khởi tố, đưa người này ra tòa vào ngày 4-1.

Cũng theo ông Ramaphosa, hệ thống phun nước chữa cháy tự động vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, quan chức phụ trách an toàn - an ninh thủ đô Cape Town - ông Jean-Pierre Smith cho biết hệ thống chuông báo cháy chỉ vang lên khi lực lượng cứu hỏa có mặt.