Virus Corona Vũ Hán: WHO xem xét ban bố báo động toàn cầu

Tờ South China Morning Post dẫn lời quan chức WHO ngày 29-1 cho biết ủy ban khẩn cấp của WHO sẽ họp vào 30-1 nhằm xem xét lại quyết định không ban bố tình trạng báo động toàn cầu do đại dịch viêm phổi Vũ Hán.

Vào tuần trước, tổ chức này tuyên bố còn "quá sớm" để ban bố Tình trạng Khẩn cấp Y tế Công cộng Quốc tế (PHEIC) do thiếu bằng chứng về việc lây nhiễm giữa người với người bên ngoài Trung Quốc.



Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus trong buổi họp báo ngày 22-1 về dịch viêm phổi do virus corona mới. Ảnh: AFP



Tuy nhiên, hiện tại, đã có ít nhất sáu trường hợp được ghi nhận nhiễm virus Corona mới (2019-nCoV) khi chưa đến Trung Quốc - ông Micheal Ryan, giám đốc điều hành các chương trình khẩn cấp của WHO cho biết trong cuộc họp báo ngày 29-1 tại Tổng hành dinh của WHO.

"Việc gia tăng đột biến và lây nhiễm của dịch bệnh gây ra sự quan ngại sâu sắc và yêu cầu các quốc gia phải hành động. Những gì chúng tôi biết ở thời điểm này là dịch bệnh trên đang hoạt động mạnh và thông tin sẽ được cập nhật theo hàng giờ", đại diện WHO cho biết.

Hai tiêu chí chính được WHO sử dụng nhằm đánh giá liệu có nên ban bố báo động toàn cầu hay không bao gồm việc liệu virus có khả năng lan rộng khi đến các địa điểm mới, cũng như virus có khả năng ảnh hưởng đến thương mại và lưu thông toàn cầu.



Theo cập nhật mới nhất, cho đến hiện tại, đã có hơn 6.000 ca nhiễm 2019-nCoV trên toàn thế giới và 132 người chết do dịch bệnh trên.

Cũng vào ngày 29-1, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã trở thành quốc gia Trung Đông đầu tiên có ca nhiễm virus Vũ Hán. Theo thông cáo của Bộ Y tế nước này, một gia đình Trung Quốc gồm bốn người đã bị phát hiện nhiễm 2019-nCoV.



Thông cáo của Bộ Y tế Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất về ca nhiễm đầu tiên tại nước này, khiến UAE trở thành quốc gia Trung Đông đầu tiên có ca nhiễm. Ảnh: TWITTER



Hãng tin AP dẫn lời một quan chức của Bộ Y tế UAE cho biết gia đình trên từ Vũ Hán và đã đến UAE du lịch vào ngày 16-1 và bị phát hiện nhiễm bệnh vào 23-1, sau khi người bà có các dấu hiệu và được kiểm tra y tế. Hiện tại, sức khỏe của 4 bệnh nhân đang ổn định.

"Toàn bộ thành viên trong gia đình hiện đang trong tình trạng ổn định và tình hình đã được kiểm soát thông qua các biện pháp ngăn ngừa cần thiết" - thông cáo của Bộ Y tế UAE cho biết, đồng thời nhấn mạnh tình hình "không gây ra lo ngại".