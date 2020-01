Ngày 9-1, một số thông tin tình báo của Canada cho thấy chiếc máy bay Ukraine chở 167 hành khách, bao gồm 63 người Canada, bị nạn ở Tehran do trúng tên lửa phòng không của Iran. Truyền thông Canada đặt ra câu hỏi lớn về sự liên quan của Mỹ trong vụ việc, báo The New York Times đưa tin.

Truyền thông Iran cho biết chiếc máy bay Boeing 737 mang số hiệu PS-752 của hãng hàng không Ukrainian International Airlines đã rơi ngày 8-1 ngay sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Iman Khomeini. Iran công bố báo cáo ban đầu cho biết chiếc máy bay đã bốc cháy trước khi rơi.

Tuy nhiên, nếu như các bằng chứng của Ottawa được xác nhận, nó không chỉ hủy hoại quan hệ vốn đã không mấy tốt đẹp với Tehran mà còn tạo ra nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ đối tác tốt đẹp với Washington.



Thủ tướng Canada trả lời họp báo ở Ottawa ngày 9-1 liên quan đến vụ tai nạn máy ở Iran làm 63 công dân Canada thiệt mạng. Ảnh: AFP

Theo The New York Times, các nhà báo đã liên tục đề nghị Thủ tướng Justin Trudeau phát biểu về khả năng Mỹ cũng chịu một phần trách nhiệm trong vụ rơi máy bay.

Họ cho rằng Washington đã gián tiếp gây ra vụ tai nạn khi kích động không khí căng thẳng ở Tehran bằng việc tấn công sát hại vị tướng quyền lực Iran, ông Qassem Soleimani.



"Tôi nghĩ rằng đó là một trong nhiều câu hỏi mà mọi người đang nghĩ tới và đang cố gắng tìm ra câu trả lời", ông Trudeau trả lời các phóng viên trong buổi họp báo ở thủ đô Ottawa.

Báo The New York Times còn dẫn nhận định của giáo sư khoa học chính trị Richard Johnston cho rằng vụ tai nạn máy bay sẽ làm phức tạp thêm mối quan hệ giữa Canada và Mỹ.

Ông Johnston cho rằng "nhiều người Canada đang nghi ngờ Tổng thống Trump và điều này không giúp ích được gì" cho mối quan hệ Ottawa-Washington. Thay vào đó, nghi ngờ này "có thể thổi bùng một làn sóng phản ứng dữ dội vốn đã âm ĩ chống lại Tổng thống Trump".

Vị chuyên gia này hy vọng Thủ tướng Trudeau sẽ tránh được việc phải đối đầu và chỉ trích Tổng thống Trump. Nếu sự đối đầu xảy ra, mối quan hệ kinh tế vô cùng quan trọng giữa hai nước sẽ bị ảnh hưởng.

Cuối tháng 11-2019, ba nước Bắc Mỹ đã ký kết Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) để thay thế cho Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA). Hiệp định này vẫn phải chờ Quốc hội Canada và Thượng viện Mỹ thông qua trước khi chính thức có hiệu lực.

Trên thực tế, mối quan hệ giữa hai lãnh đạo Bắc Mỹ đã không ít lần gặp vấn đề vì những phát ngôn của Tổng thống Trump.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ đã chỉ trích Thủ tướng Canada là "hai mặt" khi xuất hiện các đoạn phim ông Trudeau đang bàn tán với các lãnh đạo NATO về ông Trump ở Cung điện Buckingham.