Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 7-2, trưởng nhóm chuyên môn Chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Maria Van Kerkhove khẳng định các phân tích trên 17.000 bệnh nhân ở Trung Quốc cho thấy chỉ 2% số người lây nhiễm virus Corona chủng mới (2019-nCoV) tử vong. Con số này trong tương lai có thể thấp hơn nữa khi dữ liệu được thống kê chính xác hơn.

Trong khi đó, 82% ca lây nhiễm ở Trung Quốc hiện chỉ mới tiến triển ở mức độ nhẹ, 15% trường hợp được nâng lên mức nghiêm trọng và 3% ca ở mức cực kỳ nguy kịch.

“Chúng tôi nhận thấy những bệnh nhân cao tuổi có nguy cơ tử vong cao hơn và việc thiếu những điều kiện cơ bản khiến cho con người gặp thêm nhiều rủi ro về sức khoẻ”, bà Van Vankhkhove cho biết.



Bà Van Vankhkhove phát biểu trong cuộc họp báo ngày 7-2. Ảnh: SCMP

Dù vậy, chuyên gia này chia sẻ hiện vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu để giới khoa học hiểu rõ về cơ chế hoạt động của chủng 2019-nCoV. WHO đang kỳ vọng các xét nghiệm huyết thanh học sẽ được thực hiện nhiều hơn trong vài tuần tới để đưa ra được một báo cáo hoàn thiện về tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc.

Đại diện WHO cũng cho biết 15 phòng thí nghiệm trên thế giới đã đồng ý hỗ trợ xét nghiệm cho bất kỳ quốc gia nào đang gặp khó khăn. Trong tuần này, WHO sẽ gửi 250.000 bộ công cụ xét nghiệm tới 159 phòng lab nhằm đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu về virus Corona.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc WHO Adhanom Ghebreyesus lên tiếng cảnh báo về tình trạng thiếu hụt vật dụng bảo vệ cá nhân như khẩu trang, đồ bảo hộ...

"Nhu cầu sử dụng cao hơn tới 100 lần so với bình thường và giá cao gấp 20 lần... Tình trạng này trở nên trầm trọng hơn khi phần lớn người sử dụng các thiết bị bảo vệ cá nhân đều không nhiễm bệnh", ông Ghebreyesus nói.

Theo ông Ghebreyesus, Trung Quốc hiện đang rất cần số lượng lớn các vật dụng nói trên. WHO đã đứng ra đàm phán với phía nhà cung cấp để đảm bảo đủ cho các nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch cũng như những người đang tham gia chăm sóc bệnh nhân.