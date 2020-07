Theo kênh Channel News Asia, vào ngày 29-7, chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - bà Margaret Harris cảnh báo đại dịch COVID-19 hoạt động như một "làn sóng lớn" trồi sụt tất cả các mùa, chứ không phải theo chỉ một mùa.

"Đại dịch COVID-19 là một làn sóng lớn, có thể sẽ dịu đi bớt và rồi lại trồi lên" - bà Margaret phát biểu tại buổi hội thảo ở TP Geneva (Thuỵ Sĩ).

Bà Margaret khuyến cáo mọi người không nên đánh giá thấp khả năng lây lan của virus vào mùa hè, đặc biệt vào thời điểm các nước phía bắc bán cầu đang chuyển mùa, do virus SARS-CoV-2 không hoạt động theo mùa như virus cúm.



Virus SARS-CoV-2 dưới kính hiển vi. Ảnh: CHANNEL NEWS ASIA

"Mọi người vẫn còn nghĩ rằng virus sẽ biến mất khi vào mùa hè. Tôi cần phải nhấn mạnh rằng đây là một chủng virus mới có cách hoạt động hoàn toàn khác và bất thường. Không phải chỉ trong mùa hè, SARS-CoV-2 yêu thích hoạt động trong mọi thời tiết" - theo bà Margaret.



Các quan chức y tế cũng nhận thấy virus SARS-CoV-2 đã hoạt động vượt quá tầm kiểm soát của con người.



Bà Margaret cũng bày tỏ sự lo ngại do COVID-19 chưa được dập tắt khi cúm mùa ở các nước phía bắc bán cầu trở lại hoạt động. Tuy nhiên, số ca nhiễm cúm mùa vẫn chưa đạt mức cao và có thể mùa cúm sẽ bắt đầu muộn hơn so với các năm.



"Bệnh viêm phổi đã luôn là gánh nặng của hệ thống y tế. Viêm phổi do COVID-19 gây ra sẽ đè nặng thêm áp lực cho các y bác sĩ" - bà khuyến cáo chính phủ nên thực hiện các biện pháp gắt gao để phòng ngừa lây lan virus.