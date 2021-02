Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 17-2, trưởng đoàn điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Peter Ben Embarek cho biết các chuyên gia Trung Quốc lẫn quốc tế đã xác nhận và đồng ý với các kết quả thu được sau cuộc điều tra ở TP Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc vừa kết thúc.

Trong thời gian tới, ông Embarek cho biết WHO và chuyên gia Trung Quốc sẽ phối hợp để tổng hợp hoàn chỉnh báo cáo ban đầu trước rồi sau đó sẽ tiến tới hoàn thành báo cáo hoàn chỉnh về toàn bộ quá trình điều tra.



Chuyên gia Peter Ben Embarek của WHO (giữa) có mặt tại chợ hải sản Hoa Nam ở TP Vũ Hán hôm 31-1. Ảnh: REUTERS

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng đây là một cuộc điều tra chung giữa hai bên. Chúng tôi làm việc cùng với nhau nên sẽ không có chuyện bên này có tiếng nói hơn bên kia hay bên này ảnh hưởng đến kết luận của bên kia mà cả hai bên đều ra sức tìm kiếm đồng thuận trên mọi vấn đề, từ kết quả điều tra, kết luận và các biện pháp khuyến nghị" - ông Embarek chia sẻ thêm.

Cùng có mặt tại buổi họp báo, Giám đốc phụ trách các chương trình khẩn cấp của WHO Michael Ryan cũng khẳng định cuộc điều tra ở TP Vũ Hán từ đầu đên cuối luôn hướng tới mục tiêu là hợp tác với Trung Quốc chứ không phải đi điều tra những cái gọi là sai lầm của nước này.

"WHO về thực tế cũng không có quyền để điều tra những chuyện như vậy. Rõ ràng đang có yếu tố chính trị bao trùm lên những gì đang xảy ra và gây khó khăn cho các bên liên quan. Tôi nghĩ sẽ có ích hơn nếu chúng ta cùng dừng lại và nhìn về nhưng kết quả đã đạt được trong khoa học và trong việc nghiên cứu đại dịch" - ông Ryan nhấn mạnh.

Trước đó, trong một cuộc họp báo khác hồi ngày 9-2 ở Vũ Hán, nhóm chuyên gia WHO đã nêu nhận định theo hướng loại trừ khả năng virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 bị rò rỉ từ các viện nghiên cứu ở đây.

Họ nêu thêm giả thuyết rằng virus có thể xâm nhập từ các vùng khác sang Vũ Hán thông qua các mặt hàng nhập về và bày bán tại chợ hải sản Hoa Nam - vốn được xem là ổ dịch đầu tiên của thành phố này.

Nhóm chuyên gia của WHO còn cho biết không có dấu hiệu cho thấy virus này xuất hiện ở Vũ Hán trước khi ca nhiễm đầu tiên ở Trung Quốc được chính thức ghi nhận.

Một số quốc gia như Mỹ đã lập tức thể hiện thái độ không hài lòng về kết luận của đoàn điều tra WHO. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price mới đây nhấn mạnh Washington sẽ tự tiến hành một cuộc xác minh độc lập riêng về cuộc điều tra của WHO bằng các nguồn tin và nhân lực riêng.