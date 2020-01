WHO: nguy cơ toàn cầu của virus corona ở mức cao

Theo tờ CNA, ngày 27-1, WHO đã xuất bản báo cáo mới nhất về tình hình virus corona mới (2019-nCoV), trong đó cho rằng nguy cơ của loại virus trên "rất cao ở Trung Quốc, cao ở cấp khu vực và cao ở cấp toàn cầu".

Trước đó, báo cáo của WHO vào các ngày 23,24 và 25-1 nhận định nguy cơ ở mức "trung bình", song chính tổ chức này thừa nhận đã có lỗi trong quá trình biên soạn và thông tin trên là "không chính xác".



Người dân Vũ Hán đeo khẩu trang khi ra đường do lo sợ dịch viêm phổi. Ảnh: AFP



Người phát ngôn của WHO Fadela Chaib cho biết lỗi trên gây ra do "sơ xuất trong quá trình sử dụng từ ngữ".

Trong khi đó, sau chuyến thăm Trung Quốc nhằm đánh giá công tác phòng dịch, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố rằng "đây là tình trạng khẩn cấp đối với Trung Quốc, song chưa đạt dến mức độ nguy cấp toàn cầu".



Hiện WHO chưa tuyên bố Tình trạng Khẩn cấp Y tế Công cộng Quốc tế (PHEIC) đối với loại virus trên. Hành động cẩn trọng của WHO được xem là do những chỉ trích khi đã quá gấp gáp trong việc sử dụng báo động trên trong quá khứ, đặc biệt là vào dịch H1N1 năm 2009.

Việc WHO tuyên bố Tình trạng Khẩn cấp Y tế Công cộng Quốc tế đối với dịch H1N1 đã khiến cho nhiều người hoảng loạn mua vaccine, đẩy giá vaccine lên cao trong khi thực tế virus trên lại không nguy hiểm như dự đoán ban đầu.