Xe tăng Nga bất ngờ xuất hiện ở đường phố Ba Lan

Vào tối muộn ngày 13-6, cảnh sát ở miền trung Ba Lan được báo cáo về việc một chiếc xe tăng T-55 bỗng dưng xuất hiện trên đường chính của thị trấn Pajeczno, tỉnh Lodzkie.



Khi cảnh sát đến hiện trường họ thấy một chiếc xe tăng thời Liên Xô đang đậu trên một con đường trung tâm với hai người dân, một trong hai người đang ngồi trên vô lăng trong tình trạng say xỉn.



Khi cảnh sát đến hiện trường họ thấy một chiếc xe tăng thời Liên Xô đang đậu trên một con đường trung tâm. Ảnh: Twojepajeczno

Được biết, người đàn ông 49 tuổi này được phép lái chiếc xe kia. Có lẽ cấp trên của anh ta đã yêu cầu anh ta di chuyển nó về chỗ cũ thì anh ta lại lái nó ra trung tâm thị trấn trong tình trạng không hề tỉnh táo.

Cảnh sát cũng không biết làm sao để di chuyển chiếc xe ngoài việc đợi người đàn ông tỉnh dậy. Phải đến 5 giờ sáng hôm sau họ mới đưa được chiếc xe tăng ra khỏi trung tâm.

Vụ việc khiến tài xế say xỉn này phải đối mặt với 2 năm trong tù vì lái xe trong tình trạng say xỉn và 8 năm tù vì gây ra tình huống nguy hiểm, dù không có bất cứ báo cáo hư hại nào.



Trên Twitter, một số người cho rằng tình trạng say rượu của tài xế khiến ông nhầm lẫn cả về địa lý lẫn thời điểm lịch sử.