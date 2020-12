Sứ quán Trung Quốc tweet lại bài ông Trump cáo buộc gian lận

Theo tờ Washington Examiner, vào ngày 9-12, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington DC đã tweet lại bài đăng của Tổng thống Trump cáo buộc đảng Dân chủ gian lận trong cuộc bầu cử ngày 3-11 vừa qua.

Bài đăng của ông Trump được Đại sứ quán Trung Quốc tweet lại có nội dung: “Nếu ai đó gian lận trong cuộc bầu cử, điều mà đảng Dân chủ đã làm, tại sao cuộc bầu cử không bị đảo ngược ngay lập tức? Làm thế nào một quốc gia có thể được điều hành như vầy?”.

Bài đăng của ông Trump đã được Twitter đánh dấu là “gây tranh cãi”.



Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ. Ảnh:TÂN HOA XÃ



Hiện chưa rõ tại sao văn phòng ngoại giao của Trung Quốc đã tweet lại tuyên bố của ông Trump, đặc biệt khi xét đến tình trạng căng thẳng tăng cao giữa Trung Quốc và chính quyền của Tổng thống Trump trong những tháng gần đây.

Hôm thứ 7-12, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với 14 nhà lập pháp hàng đầu của Trung Quốc do vai trò của họ trong nỗ lực siết chặt kiểm soát đặc khu Hong Kong.

Washington Examiner nhận định việc tweet lại xuất hiện như một phần nỗ lực của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhằm khuếch đại các tranh cãi của phương Tây trên truyền thông xã hội.

Đầu tháng này, sau khi Úc công bố báo cáo điều tra “tội ác chiến tranh” của một nhóm người điều hành lực lượng đặc nhiệm Úc, phát ngôn viên Triệu Lập Kiên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đăng lên Twitter hình ảnh một binh sĩ Úc kề dao vào cổ một đứa trẻ Afghanistan.

“Đó là một hình ảnh sai lầm và một sự sỉ nhục khủng khiếp đối với các lực lượng phòng vệ vĩ đại của chúng tôi và những người lính đã phục vụ trong bộ quân phục đó hơn 100 năm” - Thủ tướng Úc Scott Morrison nói.

Washington Examiner cho biết họ đã liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc để bình luận về lý do tại sao bài đăng của Tổng thống Trump được tweet lại nhưng đã không nhận được phản hồi ngay lập tức.



Ảnh bài tweet lại của Đại sứ quán Trung Quốc do một nhà báo Mỹ chụp lại. Ảnh: WASHINGTON EXAMINER



Ông Trump được truyền thông Mỹ đưa tin đã thất bại trong cuộc bầu cử ngày 3-11 nhưng hiện chưa chính thức nhận thua.

Trong diễn biến mới nhất, đã có 17 bang ủng hộ vụ kiện của Tổng Chưởng lý bang Texas - ông Ken Paxton lên Tòa án tối cao nhằm vô hiệu hóa chiến thắng của ông Biden trước ông Trump ở bốn bang chiến trường Pennsylvania, Georgia, Wisconsin, Michigan.

Tổng thống Trump hôm 9-12 tuyên bố sẽ can thiệp vào vụ kiện mặc dù ông không cung cấp chi tiết về tính chất của sự can thiệp bao gồm liệu nó sẽ do đội tranh cử của ông hay Bộ Tư pháp Mỹ tiến hành. Những nỗ lực tại tòa án nhân danh ông Trump thách thức kết quả bầu cử cho đến nay đã thất bại.