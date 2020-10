Tài khoản ông Trump ở Trung Quốc là 'vấn đề an ninh quốc gia'

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hôm 21-10 đã chỉ trích Tổng thống Donald Trump về thông tin ông có một tài khoản ngân hàng không được tiết lộ ở Trung Quốc, gọi đây là “vấn đề an ninh quốc gia” nghiêm trọng do chính quyền Bắc Kinh tham gia rất nhiều vào ngành tài chính của Mỹ.

“Một lần nữa, chúng tôi đã đề cập sự tham gia của nhà nước vào các ngân hàng ở Trung Quốc. Họ có thể theo dõi dòng tiền ở đó và có thể có ảnh hưởng nhất định đến người đang rút tiền hoặc nạp tiền vào tài khoản đó. Vì vậy, nó là một vấn đề an ninh quốc gia” – bà Pelosi phát biểu trên kênh MSNBC.

“Thật xấu hổ cho tổng thống khi ông ấy có tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc” – bà Pelosi, một thành viên của đảng Dân chủ, nói thêm.



Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Ảnh: THE HILL



Chủ tịch Hạ viện Mỹ cho biết bà chắc chắn sẽ có thêm thông tin về tài khoản ngân hàng Trung Quốc của ông Trump được rò rỉ trước cuộc bầu cử. Bà cũng nói rằng công chúng sẽ biết về nó sớm hơn nếu Trump tiết lộ hồ sơ thuế của mình.

“Nhưng thực tế là… nguồn của những khoản tiền đó là gì, và nghĩa vụ của chúng là gì? Và đó là vấn đề an ninh quốc gia” - bà nhấn mạnh.

Trước đó vào ngày 20-10, tờ The New York Times tiết lộ Tổng thống Trump có tài khoản ngân hàng ở ba nước ngoài là Trung Quốc, Anh và Ireland. Không có ngân hàng nào được liệt kê trong các tiết lộ tài chính công khai của ông. Tài khoản ở Trung Quốc do công ty Trump International Hotels Management LLC đứng tên và đã nộp 188.561 USD tiền thuế cho Trung Quốc từ năm 2013 đến năm 2015.

Một luật sư của tập đoàn Trump Organization nói với The New York Times rằng công ty đã mở tài khoản để đóng các khoản thuế địa phương liên quan đến những nỗ lực phát triển kinh doanh ở Trung Quốc.

Luật sư Alan Garten nói với tờ báo: “Không có thương vụ, giao dịch hoặc hoạt động kinh doanh nào khác được thực hiện và kể từ năm 2015, văn phòng vẫn không hoạt động. Mặc dù tài khoản ngân hàng vẫn mở, nó chưa bao giờ được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác”.

Thông tin trên được đưa ra khi chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump và các đồng minh của ông tại Đồi Capitol đang cố gắng phác họa đối thủ bên đảng Dân chủ - ông Joe Biden là người mềm mỏng với Trung Quốc. Đảng Cộng hòa cũng đã tìm cách đổ lỗi cho Trung Quốc về đại dịch COVID-19, đã giết chết hơn 220.000 người Mỹ và khiến hàng triệu người thất nghiệp.

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Andrea Mitchell của MSNBC, bà Pelosi cho biết tài khoản ngân hàng Trung Quốc của ông Trump là một ví dụ khác về việc tổng thống dễ bị tổn thương trong một vấn đề mà ông sử dụng để công kích đối thủ chính trị của mình.