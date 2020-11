Theo tờ South China Morning Post (SCMP) hôm 1-11, trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 3-11 tới, người Mỹ gốc Ấn có thể là một khối quan trọng dù họ chỉ chiếm 1% tổng số cử tri.

Với hơn 1,9 triệu cử tri người Mỹ gốc Ấn đủ điều kiện, một số nhà phân tích cho rằng cộng đồng này có thể tạo ra thế cân bằng ở các bang chiến trường khi ngày bầu cử càng tới gần. Các bang Florida, Georgia, Michigan, Pennsylvania và Texas có khoảng 160.000 cử tri Mỹ gốc Ấn.

Ngày càng nhiều người Mỹ gốc Ấn đứng về phía ông Trump

Trong một cuộc khảo sát của AAPI Data cho thấy mặc dù chỉ có 16% cử tri thuộc cộng đồng này ủng hộ ông Trump vào năm 2016, nhưng con số đó được dự đoán sẽ tăng lên 28% trong cuộc bầu cử năm nay. Đây được xem là sự ủng hộ mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của người Mỹ gốc Ấn dành cho ứng cử viên đảng Cộng hòa.

AAPI Data là một tổ chức phát hành dữ liệu nhân khẩu học và nghiên cứu chính sách về người Mỹ gốc Á và người dân các đảo Thái Bình Dương được công nhận trên toàn nước Mỹ.



Một nghệ sĩ vẽ hình ảnh của ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden bên cạnh bức tranh của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: AFP

Dữ liệu của AAPI Data cũng thể hiện rằng đứng đầu trong số các lý do cho việc xoay chuyển từ tả sang hữu của cộng đồng người Mỹ gốc Ấn là sự gần gũi của Tổng thống Trump với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Tại sự kiện “Howdy Modi” của Thủ tướng Modi ở Houston năm 2019, nhà lãnh đạo Ấn Độ đã ôm hôn người đồng cấp Mỹ của mình và dường như tán thành chiến dịch tái tranh cử của ông trước đám đông 50.000 người.

Gần đây hơn, vào tháng 8, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã phát hành video đầu tiên mục tiêu nhắm đến cử tri người Mỹ gốc Ấn, trong đó nổi bật là phần ca ngợi của ông Modi với nhà lãnh đạo Mỹ.

Phó tướng ông Biden không kéo được người gốc Ấn

Với việc người đồng hành trong chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden là một người Mỹ gốc Ấn - bà Kamala Harris, những tưởng đảng Dân chủ sẽ có thể tranh thủ một nhóm cử tri từ lâu đã nghiêng về cánh tả. Thực tế trong các cuộc khảo sát gần đây cho thấy, số lượng người Mỹ gốc Ấn bỏ phiếu cho ông Trump tăng vọt, với nhiều người từng ủng hộ đảng Dân chủ giờ lại cam kết ủng hộ cho Tổng thống Trump.

Một nhà quan sát cho biết các cử tri lớn tuổi của Ấn Độ có thể đứng sau làn sóng ủng hộ đảng Cộng hòa này, theo tờ SCMP.

“Nhiều khả năng người ta sẽ tìm thấy các nhóm cánh hữu là thế hệ nhập cư đầu tiên. Sức hút của Tổng thống Trump không chỉ là sự thân tình với Thủ tướng Modi, mà còn là việc ông Trump đã thể hiện mình như một doanh nhân thành đạt” - Giáo sư Khyati Joshitại Đại học Fairleigh Dickinson (ở New Jersey) nói.

“Các cử tri Ấn Độ bảo thủ nói rằng ông Trump tốt cho Ấn Độ bởi vì ông sẽ không can thiệp vào Kashmir, ông ấy cũng không chỉ trích Ấn Độ về Đạo luật sửa đổi quyền công dân (CAA) hoặc các vi phạm nhân quyền khác” - PGS. Sangay K. Mishra tại Đại học Drew ở New Jersey đồng thời tác giả quyển Desis Divided: The Political Lives of South Asian Americans nói.



Một số thành viên đảng Dân chủ, gồm ông Bernie Sanders và nhà lập pháp người Mỹ gốc Ấn Pramila Jayapal, đã chỉ trích New Delhi về quyết định của họ về Kashmir. Ông Biden và bà Harris cũng vậy.

Ông Mishra cũng nói thêm các nhóm Hindu nghiêng về đảng Dân chủ cũng đã vận động chiến dịch tranh cử của ông Biden bằng “thư, bình luận, tweet” để làm dịu lập trường của ông về Kashmir, với thông điệp ẩn ý rằng “nếu ông chống Ấn Độ, thì người Mỹ gốc Ấn sẽ chống lại ông”.