Tờ The Australian dẫn lời ông Andrew Hastie - trợ lý bộ trưởng quốc phòng Úc – ngày 7-9 khẳng định tàu hải quân Úc sẽ phớt lờ yêu cầu khai báo của Trung Quốc khi đi vào vùng biển mà Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền.

Đây là phản ứng mới nhất của Úc sau khi Trung Quốc đưa ra Luật An toàn giao thông hàng hải sửa đổi, trong đó yêu cầu tàu bè nước ngoài khai báo khi đi vào vùng biển mà Trung Quốc cho là lãnh hải của mình.



Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Úc Andrew Hastie. Ảnh: MARTIN OLLMAN / THE AUSTRALIAN

Phát biểu tại Phòng Thương mại Mỹ tại Úc hôm 7-9, ông Hastie khẳng định các tàu và máy bay của quân đội Úc sẽ phớt lờ yêu cầu khai báo với cơ quan chức năng của Trung Quốc khi đi qua các vùng biển đang có tranh chấp.

Theo ông Hastie, các tàu và máy bay của quân đội nước này sẽ tiếp tục thực thi quyền của mình được luật pháp quốc tế quy định về tự do hàng hải và hàng không, bao gồm ở Biển Đông, đồng thời cũng sẽ ủng hộ các quốc gia khác có hành động tương tự.

Trong năm nay, tàu hải quân Úc đã có sáu lần đi qua khu vực Biển Đông, ông Hastie cho hay.

"Hành động của Úc cho thấy chúng ta tiếp tục duy trì trật tự toàn cầu đã được lập nên sau Chiến tranh thế giới thứ II. Chính vì vậy mà tại sao, sau những gì diễn ra tại Afghanistan, chúng ta cần hướng Mỹ tập trung nhiều hơn vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” – ông Hastie nói thêm.

Theo The Australian, phát ngôn của ông Hastie là phản ứng chính thức đầu tiên của một quan chức Úc sau khi Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc (MSA) thông báo bắt đầu từ ngày 1-9, Luật An toàn giao thông hàng hải của nước này sẽ có thêm quy định mới.

Quy định này bắt buộc tàu bè quốc tế bắt buộc phải khai báo nhận diện khi đi vào vùng biển mà Trung Quốc tự cho là lãnh hải của mình nằm trong phạm vi của yêu sách "đường chín đoạn" (còn gọi là đường lưỡi bò) phi pháp trên Biển Đông.

Thông báo của MSA cũng đi kèm một danh sách những loại tàu bè bắt buộc phải khai báo theo quy định mới gồm tàu lặn cỡ nhỏ, tàu sử dụng năng lượng hạt nhân, tàu mang vật liệu phóng xạ, dầu, hoá chất, khí hoá lỏng và các loại vật liệu độc hại khác.

Ngoài danh sách này thì lực lượng Trung Quốc vẫn có quyền yêu cầu bất kỳ tàu nào đang hoạt động phải khai báo nếu đánh giá là tàu đó là có khả năng làm ảnh hưởng "an ninh quốc gia trên biển của TQ".

Trước đó, tờ Financial Review ngày 1-9 đưa tin hai chiến hạm của Hải quân Hoàng gia Úc, gồm tàu đổ bộ HMAS Canberra và tàu khu trục HMAS ANZAC, hôm 27-8 đã khởi hành đến Đông Nam Á trong thời gian ba tháng để tập trận. Tuy nhiên, chính phủ Úc đã không thông báo liệu các tàu chiến này có đi qua Biển Đông hay không.

Trong tuyên bố mới nhất của Bộ Quốc phòng Úc, nước này biết rõ quy định mới của Trung Quốc về những loại tàu nước ngoài được Bắc Kinh xác định phải báo cáo các thông tin cụ thể.

"Điều quan trọng là bất kỳ nội dung nào của các quy định này đều phải tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS)" - Bộ Quốc phòng Úc nêu trong tuyên bố.

"Các tàu hải quân Úc sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến hành trình tự do hàng hải phù hợp với luật pháp quốc tế" – cơ quan này nhấn mạnh.