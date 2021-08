Tờ The Straits Times ngày 19-8 đưa tin Thái Lan đang chuyển sang sử dụng một loại thảo mộc truyền thống tên là Andrographis paniculata, có khả năng tăng cường hệ miễn dịch, để điều trị các ca nhiễm COVID-19 có triệu chứng nhẹ.

Điều này diễn ra trong bối cảnh chưa đến 10% dân số tại Thái Lan, với hơn 70 triệu người, được tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầy đủ, cũng như hệ thống y tế tại quốc gia này đang chịu áp lực ngày càng tăng.



Thải Lan dùng thảo mộc điều trị COVID-19 nhằm giảm áp lực hệ thống y tế. Ảnh: NUTTAKIT WONGWANICH

Thái Lan chuyển sang dùng thảo mộc trong điều trị COVID-19

Theo The Straits Times, loại thảo mộc Andrographis paniculata, thường được gọi là fah talai jone hoặc chiretta xanh, đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ để điều trị bệnh cảm cúm, đau họng và viêm.

Loại thảo mộc này hiện được sử dụng như một trong những liệu pháp trị liệu của chính phủ Thái Lan cho bệnh nhân COVID-19 có các triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Tuy không được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) liệt kê là phương pháp điều trị COVID-19 hiệu quả, song giới chức trách Thái Lan cho biết việc sử dụng loại thảo mộc này có thể giúp giảm áp lực lên hệ thống y tế, vốn đang quá tải với lượng bệnh nhân hàng ngày lên tới 20.000 người và các bệnh viện hết giường chăm sóc đặc biệt.

Tài xế taxi Nuttakit Wongwanich, 35 tuổi, chia sẻ ông uống thuốc fah talai jone trong vòng bốn đến năm ngày bất cứ khi nào cảm thấy bắt đầu có triệu chứng sốt, ho và cảm cúm.

"Trước đại dịch COVID-19, tôi không biết nhiều về loại thảo dược này. Nhưng giờ đây tôi dùng nó bất cứ khi nào tôi cảm thấy ốm. Nó đã có tác dụng" - ông Nuttakit, người đã được tiêm phòng đầy đủ, chia sẻ về việc sử dụng loại thảo mộc sau khi nghe từ một người bạn là dược sĩ.

Theo The Straits Times, sự phổ biến của loại thảo mộc lâu năm này, cũng có nguồn gốc từ các quốc gia khác như Ấn Độ và Sri Lanka, đã tăng vọt vào năm 2020 sau khi chính quyền Thái Lan bắt đầu xem xét việc sử dụng chiết xuất từ cây để điều trị giai đoạn đầu đối với bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Trước đó, giới chức Thái Lan hồi tháng 4 cho biết một nghiên cứu của Cục Y học cổ truyền và thay thế Thái Lan, được tiến hành trên hơn 300 bệnh nhân COVID-19, đã mang lại kết quả đầy hứa hẹn.

"Chúng tôi tin tưởng rằng fah talai jone có thể chữa khỏi đối với các bệnh nhân nhiễm COVID-19 có các triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng" - Tiến sĩ Kwanchai Wisitthanon cho biết.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tuy có thể ngăn chặn các triệu chứng của COVID-19 trở nên tồi tệ hơn, song loại thảo mộc này không thể cung cấp bất kỳ sự bảo vệ nào chống lại việc nhiễm COVID-19.

Theo kết quả của một thử nghiệm khác, trong đó phương pháp điều trị bằng thảo dược được sử dụng trên 11.800 tù nhân có các triệu chứng nhẹ, bộ phận cải tạo cho biết 99% trong số họ đã bình phục.

Các cơ quan y tế Thái Lan cho biết người lớn có các triệu chứng nhẹ nên uống 60mg fah talai jone ba lần một ngày trước bữa ăn. Một đợt dùng loại thảo mộc này thường kéo dài năm ngày.

Lưu ý khi sử dụng

Trong bối cảnh nhu cầu tăng cao, một số bệnh viện sử dụng loại thảo mộc này kết hợp với y học hiện đại đã cạn kiệt nguồn cung.

Bệnh viện Chaophraya Abhaibhubejhr, một trong những nhà sản xuất thuốc thảo dược hàng đầu Thái Lan, cho biết: “Chúng tôi hiện đang đẩy nhanh việc sản xuất thuốc fah talai jone để đáp ứng nhu cầu tăng cao”.

Tuy nhiên, bệnh viện cũng cảnh báo mọi người không nên tiêu thụ fah talai jone với số lượng lớn vì có thể gây hại cho thận và gan.

Bác sĩ Kwanchai khuyên không nên tiêu thụ loại thảo mộc này trong hơn năm đến bảy ngày vì nó có thể gây tê chân tay, giảm huyết áp và ảnh hưởng đến thận, tờ Bangkok Post đưa tin.

Phụ nữ mang thai và cho con bú, cũng như những người có vấn đề về thận và gan, cũng nên tránh sử dụng fah talai jone.

Tuy nhiên, một số chuyên gia y tế cũng cho biết thiếu bằng chứng khoa học cho thấy loại thảo mộc này là một phương thuốc hiệu quả trong điều trị COVID-19.

Đánh giá của WHO

Trả lời các câu hỏi của The Straits Times, WHO cho biết: "Hiện tại, fah talai jone không được WHO liệt kê là phương pháp điều trị hiệu quả đối với COVID-19".

WHO cho biết thêm rằng họ hoan nghênh việc công nhận bất kỳ liệu pháp mới nào phục vụ điều trị COVID-19, song cho biết để có thể khuyến nghị loại thảo mộc này trong điều trị COVID-19 "sẽ đòi hỏi một tiêu chuẩn cao về bằng chứng dựa trên nghiên cứu mạnh mẽ".

Hồi đầu tháng, các nhà nghiên cứu Thái Lan đã thực hiện một nghiên cứu khẳng định việc sử dụng fah talai jone trong việc điều trị COVID-19. Tuy nhiên, nhóm sau đó đã rút bài báo của họ khỏi tạp chí trực tuyến medRxiv do có lỗi và cho biết sẽ gửi lại bài nghiên cứu sau khi điều chỉnh.

Bộ Y học cổ truyền và Thay thế Thái Lan đã ủng hộ nghiên cứu trên, nói rằng họ tự tin về tính chính xác của phát hiện rằng loại thảo mộc này có thể ngăn ngừa việc nhiễm trùng phổi vì COVID-19 trở nên tồi tệ hơn.

Trao đổi với The Straits Times, những người sử dụng fah talai jone cho biết họ nhận thức được những rủi ro và rằng loại thảo mộc này không giúp ngăn ngừa nhiễm COVID-19.

Nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng, chính quyền Thái Lan có kế hoạch trồng và thu hoạch fah talai jone trong những không gian trống trong các nhà tù.

Bộ trưởng Tư pháp Somsak Thepsuthin cho biết lô hàng đầu tiên, dự kiến tám triệu viên thuốc fah talai jone, sẽ sẵn sàng vào tháng tới.