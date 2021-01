Ngày 26-1, Thẩm phán liên bang Drew Tipton ở bang Texas, Mỹ đã tạm thời ngăn chặn kế hoạch hoãn trục xuất người nhập cư trái phép trong vòng 100 ngày của Tổng thống Mỹ Joe Biden, sau khi Tổng chưởng lý Ken Paxton của bang này đệ đơn kiện, đài Fox News đưa tin.

Trước đó, ông Paxton cũng đã đệ đơn kiện chính quyền của ông Biden. Theo đó, ông Paxton cho rằng sắc lệnh hoãn trục xuất người nhập cư trong 100 ngày là vi hiến và nó thực sự đã vi phạm thỏa thuận giữa Bộ An ninh Nội địa (DHS) và Texas vào tuần trước.

Tổng chưởng lý Ken Paxton đã ca ngợi phán quyết của thẩm phán Tipton, nói rằng lệnh hoãn trục xuất sẽ "gây nguy hiểm cho người dân Texas và phá hoại luật liên bang".



Người nhập cư bất hợp pháp bị giam giữ trong đồn biên phòng ở bang Texas, Mỹ. Ảnh: REUTERS

Đồng thời, trong đơn kiện ngày 22-1, ông Paxton cũng cho rằng bang của ông sẽ đối mặt với "thiệt hại không thể khắc phục được nếu việc hoãn trục xuất có hiệu lực".

Ông Tipton - Thẩm phán được cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm - đã thực hiện một phán quyết có hiệu lực trên toàn quốc. Theo ông, nếu phán quyết này chỉ giới hạn theo bang thì sẽ không thể bảo vệ đầy đủ lợi ích của bang Texas do "dòng di chuyển tự do" của người nhập cư trái phép từ bang này sang bang khác. Lệnh có hiệu lực trong 14 ngày, trong lúc phía Texas tiếp tục tìm cách ngăn chặn sắc lệnh hành pháp của ông Biden.

Vào tuần trước, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đã nhận được một email kêu gọi dừng "tất cả các cuộc trục xuất" và "trả tự do cho tất cả những người nhập cư không giấy tờ ngay lập tức", Fox News đưa tin.

Tân Tổng thống Mỹ đã cam kết rằng sẽ hoãn trục xuất khi chính quyền xem xét lại chính sách đối với người nhập cư tại Mỹ. Những người không phải công dân đã tham gia hoặc bị nghi ngờ tham gia khủng bố hoặc gián điệp vẫn có thể bị trục xuất.

Sau khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức hôm 20-1, các quan chức hàng đầu của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đã ban hành một bản ghi nhớ ra lệnh tạm ngừng một số vụ trục xuất để cơ quan này có thể đối phó tốt hơn với những thách thức trong hoạt động tại biên giới Mỹ - Mexico trong thời gian đại dịch COVID-19.

"Trong 100 ngày, bắt đầu từ 22-1, DHS sẽ tạm việc trục xuất đối với một số người không phải là công dân Mỹ, để đảm bảo rằng chúng tôi có một hệ thống thực thi nhập cư công bằng và hiệu quả, tập trung vào việc bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh biên giới và an toàn cộng đồng" - đài NBC News dẫn thông báo của quyền Bộ trưởng DHS David Pekoske cho biết.

Chính sách này của ông Biden cũng vấp phải nhiều phản đối của các thành viên đảng Cộng hòa. Đây là một bước lùi pháp lý đối với chương trình nhập cư đầy tham vọng của vị tân tổng thống Mỹ.