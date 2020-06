Tham vọng ngày càng lộ rõ của Bắc Kinh

NATO kêu gọi phản kháng hành vi bắt nạt của Trung Quốc Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg hôm 8-6 đã ra lời kêu gọi 30 thành viên của liên minh này ra sức bảo vệ trật tự toàn cầu dựa trên luật pháp trước những thách thức từ TQ và Nga, tờ The Financial Times cho hay. “Sự trỗi dậy của TQ làm gia tăng gấp nhiều lần mối đe dọa đối với các xã hội mở và tự do cá nhân, tăng cường sự cạnh tranh đối với các giá trị và lối sống của chúng ta” - ông Stoltenberg khẳng định. Mặc dù đưa ra cảnh báo nhưng ông Jens Stoltenberg nói rằng liên minh không coi TQ là kẻ thù. Ông vẫn lưu ý cần sẵn sàng để đối phó với các thách thức từ quốc gia này.