Thêm một quan chức rời chính quyền ông Trump

Một nhân vật cao cấp về an ninh mạng của chính phủ Mỹ ra đi sau khi được yêu cầu từ chức, hãng Reuters đưa tin ngày 13-11.



Ông Bryan Ware, Phụ tá Giám đốc về An ninh mạng cho Cơ quan An ninh Mạng và An ninh Cơ sở Hạ tầng (CISA) thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ, xác nhận với Reuters là ông đã đệ đơn từ chức vào ngày 12-11.

Ông không cung cấp chi tiết, nhưng một nguồn thạo tin cho hay Nhà Trắng đầu tuần này đã yêu cầu ông Ware từ chức.



Ông Bryan Ware. Ảnh: FREE TV ONLINE



Cả CISA lẫn Nhà Trắng đều chưa phản hồi yêu cầu bình luận, Reuters cho biết thêm.

Thông tin này được đăng tải đầu tiên trên trang CyberScoop, chuyên về tin tức an ninh mạng.

Ông Ware là một trong những quan chức rời các chức vụ liên quan đến an ninh quốc gia và quốc phòng sau khi truyền thông đưa tin ông Trump bị đối thủ Joe Biden đánh bại trong cuộc bầu cử ngày 3-11 dù Tổng thống thứ 45 của Mỹ chưa thừa nhận thua cuộc.

Trước đó, vào ngày 9-11, Tổng thống Trump 9-11 thông báo ông đã sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper.

Viết trên Twitter, ông Trump thông báo ông Christopher Miller, Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố quốc gia sẽ là quyền Bộ trưởng Quốc phòng, thay thế ông Esper, theo Reuters.

Một ngày sau khi ông Esper bị sa thải, quyền Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách vấn đề chính sách - ông James Anderson cũng đã nộp đơn từ chức, báo South China Morning Post đưa tin.

Ông Joseph Kernan - Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách tình báo và bà Jen Stewart - Chánh văn phòng của ông Esper cũng đã gửi đơn xin từ chức trong cùng ngày, theo tờ The Hill.