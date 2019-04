Thủ tướng May gặp lãnh đạo Pháp, Đức trước thềm Brexit

Bà May hi vọng các lãnh đạo EU sẽ đồng ý hoãn Brexit đến ngày 30-6. Theo dự kiến, dù có hay không có thoả thuận chung nào với EU, Anh sẽ rời liên minh này sau ngày 12-4 tới.



Bà May sẽ gặp Thủ tướng Merkel và Tổng thống Macron để trao đổi thêm về Brexit. Ảnh: REUTERS

Phía EU yêu cầu bà May đưa ra lý do cho việc trì hoãn lần nữa, và Pháp cũng cảnh cáo rằng họ không muốn kéo dài sự bất ổn.

Hôm 7-4 Chính phủ Anh đã miễn cưỡng ban hành lệnh pháp lý về việc sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội Liên minh châu Âu vào ngày 23-5 tới. Tuy nhiên Anh bày tỏ hi vọng các lãnh đạo EU đồng ý để Anh tách khỏi khối này nếu đạt được thoả thuận chung sớm hơn ngày bầu cử.

Sau 3 lần bị các nghị sĩ bỏ phiếu chống Brexit, hồi tuần trước bà May đã gặp lãnh đạo Đảng đối lập Jeremy Corbyn để thoả hiệp.

“Chúng tôi chờ chính quyền bà May thay đổi cách tiếp cận vấn đề”, ông Corbyn cho biết. Ông cũng nói thêm phía bà May có vẻ đã cởi mở hơn. Việc này dấy lên sự phản đối trong nội bộ Đảng Bảo thủ của Thủ tướng May khi các cựu ngoại trưởng và lãnh đạo Đảng khẳng định sẽ không chấp nhận bất kỳ nhượng bộ nào.