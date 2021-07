Kết quả thăm dò mới nhất cho thấy sự ủng hộ dành cho Tổng thống Mỹ Joe Biden sa sút kể từ tháng 4, chủ yếu từ các đảng viên Dân chủ, trong lúc chính quyền Biden “đánh vật” với Quốc hội nhằm thực hiện những lời hứa khi tranh cử và nhiều người Mỹ lo ngại về sự phục hồi kinh tế không đồng đều.

Cuộc thăm dò dư luận toàn quốc, do Reuters/Ipsos thực hiện từ ngày 11 đến 17-6, cho thấy ông Biden vẫn còn được yêu thích hơn người tiền nhiệm Cộng hòa Donald Trump: 55% người trưởng thành tán đồng cách ông làm việc và 65% thích cách Tổng thống thứ 46 của Mỹ ứng phó đại dịch COVID-19. Tại cùng thời điểm này cách đây bốn năm, chỉ khoảng 36% người trưởng thành tán đồng cách làm việc của ông Trump.



Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: US NEWS



Mặc dù vậy, ngày càng nhiều người Mỹ không chấp nhận cách lãnh đạo của Tổng thống Biden về kinh tế, bạo lực súng ống và thuế khóa, với sự giảm sút ủng hộ được ghi nhận mạnh nhất là trong đảng Dân chủ của ông, đặc biệt là những người dưới 40 tuổi, những người theo đảng Dân chủ không phải da trắng hay những người không có bằng đại học.

Kinh tế đã thay y tế và bệnh dịch thành mối quan tâm hàng đầu, với gần 1/4 người trưởng thành được thăm dò gọi đây là vấn đề quan trọng nhất. Đa số người Mỹ lo ngại về chi phí sinh hoạt đang gia tăng, và dư luận khác biệt ở mức gần ngang nhau về cách thức chính phủ nên làm để mọi việc tốt hơn, theo cuộc thăm dò.

48% những người trả lời cho biết họ chấp thuận cách ông Biden xử lý nền kinh tế, giảm 4 điểm so với một cuộc thăm dò tương tự vào tháng 4. Con số người Mỹ không chấp thuận thành tích kinh tế của ông Biden tăng 4 điểm, ở mức 43%.

Chỉ 35% người Mỹ cho là nền kinh tế nước này đang đi đúng hướng, và 44% nói rằng họ “rất quan ngại” về việc giá cả tiếp tục leo thang, theo cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos.

Trong số các đảng viên Dân chủ, 78% người được thăm dò nói họ chấp thuận lịch trình kinh tế của ông Biden, giảm 7 điểm so với tháng 4, trong khi con số đảng viên Dân chủ không chấp thuận kế hoạch kinh tế của ông Biden tăng 6 điểm đến 15%. Tỉ lệ ủng hộ ở những người theo đảng Dân chủ dưới 40 tuổi giảm 11 điểm, còn tỉ lệ ủng hộ ở những người thiểu số theo đảng Dân chủ và người không có bằng đại học giảm 8 điểm.

Dù có hy vọng là kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 7% trong năm nay, nhưng thống kê của chính phủ cho thấy quá trình phục hồi sau đại dịch đang tiến triển chậm chạp hầu hết ở các sắc dân thiểu số và những người không có bằng đại học.

Thử thách dành cho Tổng thống Biden sẽ là tìm ra những giải pháp khả dĩ và song song đó là duy trì sự đoàn kết trong đảng Dân chủ.

Sự giảm sút ủng hộ dành cho ông Biden xảy ra đồng thời với việc phe Dân chủ chật vật thông qua những phần quan trọng trong nghị trình của ông Biden tại Quốc hội. Trong tháng 6, chính quyền ông Biden đã thất bại trong việc tìm kiếm đủ hậu thuẫn cho luật liên bang về quyền bỏ phiếu cũng như tương lai của kế hoạch cơ sở hạ tầng trị giá 1,2 nghìn tỉ USD vẫn còn dang dở sau nhiều tháng đàm phán với đảng Cộng hòa.