Tia hy vọng mới trong ngăn ngừa và điều trị COVID-19

COVID-19: WHO hối thúc Đông Nam Á nhanh chóng hành động Hãng tin AFP ngày 18-3 cho hay Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kêu gọi các nước Đông Nam Á cần hành động quyết liệt để đối phó với dịch COVID-19 đang lây lan nhanh, đồng thời cảnh báo rằng một số nước đang sắp vào giai đoạn lây nhiễm trong cộng đồng. “Chúng ta cần đẩy mạnh ngay lập tức mọi nỗ lực đề phòng virus lây nhiễm nhiều người hơn” - bà Poonam Khetrapal Singh, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của WHO nhấn mạnh. ______________________________ Cũng theo tổ chức này, 8/11 quốc gia khu vực Đông Nam Á (theo cách tính của WHO) gồm Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Sri Lanka, Maldives, Bangladesh, Nepal và Bhutan - đã xác nhận các trường hợp dương tính với COVID-19. Bà Poonam cho biết đã phát hiện nhiều ổ dịch trong khu vực. Điều này cho thấy sự cần thiết phải có nỗ lực mạnh mẽ và nhanh chóng hơn của toàn xã hội nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.