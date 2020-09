Giám đốc Cơ quan Tình báo Nước ngoài của Nga (SVR) - ông Sergey Naryshkin cho rằng Mỹ đang nỗ lực dồn mọi sự chú ý của quốc tế về vụ nhân vật đối lập Nga Alexey Navalny nghi bị đầu độc để góp phần ngăn chặn việc tiến hành dự án Nord Stream 2, đài RT hôm 22-9 đưa tin.



Nord Stream 2 là một dự án xây dựng đường ống xuất khẩu khí ga tự nhiên chạy ngầm dưới biển Baltic, đi từ Nga sang Đức có trị giá 10 tỉ euro. Hiện tại, dự án đã được tiến hành hơn 90%, và nếu được hoàn thành Nga sẽ là nguồn cung cấp một số lượng lớn khí đốt cho châu Âu.

Ông Naryshkin tin rằng Washington muốn ngăn chặn Nord Stream 2 để có thể ngăn Moscow cung cấp khí đốt cho châu Âu, từ đó làm tăng nhu cầu đối với khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ ở các quốc gia này.



Điểm kết nối trên mặt đất của đường ống Nord Stream 2 ở Đức. Ảnh: SPUTNIK

Đồng thời, ông Naryshkin cho rằng việc nhân vật đối lập Navalny nghi bị đầu độc đã trở thành cái cớ để Mỹ can thiệp, ngừng việc xây dựng dự án Nord Stream 2.

“Chấm dứt dự án này là điều cực kỳ quan trọng đối với Washington” - ông Naryshkin nói.

Vào cuối tháng 8, Liên minh châu Âu (EU) đã tổ chức cuộc họp tranh luận về các biện pháp trừng phạt đối với Nga sau vụ đầu độc ông Navalny cùng với việc kết thúc dự án Nord Stream 2. Hôm 17-9, các thành viên của Nghị viện châu Âu (MEPs) đã yêu cầu Đức hủy bỏ việc xây dựng đường ống này.



Ông Naryshkin bày tỏ hy vọng rằng bất chấp sức ép từ phía Mỹ, EU sẽ xử lý dự án này một cách khôn ngoan và "đừng làm tổn hại tới lợi ích chung chỉ để giải quyết một vấn đề không đáng có".

Mỹ từ lâu đã phản đối dự án Nord Stream 2 với lý do nó sẽ “làm suy yếu sự ổn định và an ninh năng lượng chung của châu Âu”. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng động cơ thực sự sau hành động phản đối của Washington là mục đích kinh tế.



Vào ngày 20-8, ông Navalny đã phải nhập viện ở vùng Siberia do nghi bị đầu độc trên chuyến bay từ TP Tomsk đến thủ đô Moscow (Nga). Ông Navalny được đưa đến thủ đô Berlin (Đức) hai ngày sau đó để tiếp tục được điều trị.

Sau khi kiểm tra, phía Đức thông báo rằng ông Navalny đã bị đầu độc bằng một chất thuộc nhóm chất độc thần kinh Novichok có từ thời Liên Xô. Lên tiếng về vấn đề này, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nói rằng ông hy vọng “Nga không buộc Đức phải thay đổi lập trường của họ đối với Nord Stream 2”.